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Поклонники против отношений Дани Милохина и Юлии Гаврилиной

Поклонники против отношений Дани Милохина и Юлии Гаврилиной

Вчера популярные тиктокеры Даня Милохин и Юлия Гаврилина подтвердили свои отношения. В Instagram парень опубликовал короткое видео, где страстно целует Юлю в губы. При этом Даня объявляет, что они стали парой.


«Мы встречаемся. Как-то так»,

— сказал блогер подписчикам.

Поклонники давно подозревали, что их связывает не только дружба. Зрители следили за развитием их отношений с самого начала. В сети можно найти множество милых видеонарезок их совместных моментов. Сами тиктокеры откровенных заявлений о глубине отношений не делали.

Однако не все пользователи сети обрадовались за пару. Многие начали выражать свой протест. Они считают, что теперь Даня будет меньше времени уделять контенту, публиковать только любовные тиктоки, а после и вовсе уйдет из Dream Team House.

«Мы переживаем за проект. Вы расстанетесь, а потом уйдете из TikTok-дома… Так всегда бывает», «Прощай, контент», «К добру это не приведет»,

— пишут пользователи сети.

Другие же отмечают, что Даня слишком много денет тратит на Юлю. В одном из последних интервью парень рассказал, что он за месяц потратит 1400000 рублей. Поклонники сразу поняли, куда Даня «слил» эти деньги. У себя в Instagram Юля постоянно выкладывала дорогие подарки и цветы, чтобы похвастаться перед подписчиками.

А тебе нравится их пара?

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По материалам: popcake.tv

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