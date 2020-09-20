Последнее фото Михаила Борисова перед смертью

Алексей Вольцев

71-летий Михаил Борисов погиб сегодня ночью. Мужчине стало плохо во время записи программы «Русское лото». Телеведущему несколько раз вызвали «скорую помощь», так как у Михаила снизилось давление и ему было трудно дышать. Поначалу актер не хотел ехать в больницу, а предпочел остаться на площадке.

Ближе к вечеру состояния Михаила Борисова сильно ухудшилось. У него уже развилась легочная эмболия. Было принято решение госпитализировать артиста в 36-ю горбольницу, которая находится сравнительно недалеко от съемочного павильона.

Там Михаила подключили к ввели в искусственную, медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи поставили предварительный диагноз «коронавирус». Артиста срочно госпитализировали в другу больницу. Там Борисову не смогли помочь. В 22.51 была констатирована его смерть.

Михаил являлся не активным пользователем социальных сетей, однако свою страницу в Instagram все-таки вел. Последней его публикацией стал ряд кадров из «Приюта комедиантов». Михаил на снимках выглядел счастливым. В комментариях артист призвал поклонников смотреть новый выпуск «Как я провёл лето» с его участием.

Сейчас под публикацией пользователи сети пишут свои соболезнования.

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