Путин поздравил народ Южной Осетии с 30-летием республики
20 сентября исполняется 30 лет со дня провозглашения Республики Южная Осетия. Президент России Владимир Путин поздравил президента Анатолия Бибилова с Днем Республики Южная Осетия.
Тридцать лет назад, по словам Путина, югоосетинский народ, мужественно преодолев тяжелые испытания, отстоял свое право на свободу и независимость.
Президент России выразил уверенность, что отношения между странами будут и впредь развиваться в духе договора о союзничестве и интеграции.
Он пожелал жителям Южной Осетии мира и процветания.
На центральной площади Цхинвала сегодня прошел парад, посвященный 30-й годовщине республики Южная Осетия. По случаю праздников в республике с 19 по 22 сентября — выходные дни.
В связи с 30-й годовщиной образования РЮО посольство республики в Москве направило в адрес всех аккредитованных в РФ дипломатических миссий, а также в секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии, пресс-релиз. Цхинвал напоминает, что 30 лет назад «народ Южной Осетии, встретившись с грузинским национализмом и находясь в критической ситуации, основываясь на принципах международного права и действующего законодательства, руководствуясь своим правом на самоопределение, принял судьбоносное решение преобразовать автономную область в Юго-Осетинскую Демократическую Республику в составе СССР, переименованную впоследствии в Республику Южная Осетия».
После распада Советского Союза в Республике Южная Осетия были проведены все необходимые процедуры по правовому оформлению молодой Республики и её становлению как независимого государства. Как показали последовавшие за этим решением события, этот шаг был единственно верным, позволившим сохранить народ Южной Осетии, заявили в посольстве.