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Путин поздравил народ Южной Осетии с 30-летием республики

Путин поздравил народ Южной Осетии с 30-летием республики

20 сентября исполняется 30 лет со дня провозглашения Республики Южная Осетия. Президент России Владимир Путин поздравил президента Анатолия Бибилова с Днем Республики Южная Осетия.

Тридцать лет назад, по словам Путина, югоосетинский народ, мужественно преодолев тяжелые испытания, отстоял свое право на свободу и независимость.

Президент России выразил уверенность, что отношения между странами будут и впредь развиваться в духе договора о союзничестве и интеграции.

«Россия со своей стороны продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности», — заверил Путин.

Он пожелал жителям Южной Осетии мира и процветания.

На центральной площади Цхинвала сегодня прошел парад, посвященный 30-й годовщине республики Южная Осетия. По случаю праздников в республике с 19 по 22 сентября — выходные дни.

В связи с 30-й годовщиной образования РЮО посольство республики в Москве направило в адрес всех аккредитованных в РФ дипломатических миссий, а также в секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии, пресс-релиз. Цхинвал напоминает, что 30 лет назад «народ Южной Осетии, встретившись с грузинским национализмом и находясь в критической ситуации, основываясь на принципах международного права и действующего законодательства, руководствуясь своим правом на самоопределение, принял судьбоносное решение преобразовать автономную область в Юго-Осетинскую Демократическую Республику в составе СССР, переименованную впоследствии в Республику Южная Осетия».

После распада Советского Союза в Республике Южная Осетия были проведены все необходимые процедуры по правовому оформлению молодой Республики и её становлению как независимого государства. Как показали последовавшие за этим решением события, этот шаг был единственно верным, позволившим сохранить народ Южной Осетии, заявили в посольстве.

«Несмотря на неимоверные трудности и испытания, которым подверглись жители Республики Южная Осетия из-за перманентной грузинской агрессии, народ выстоял… Народ Республики Южная Осетия глубоко признателен Российской Федерации за неоценимую помощь в августе 2008 года и устранении социально-экономических последствий войны, за выстраивание с Республикой Южная Осетия дружественных, партнерских отношений. Независимость Южной Осетии была признана 26 августа 2008 года Российской Федерацией и вслед за ней другими странами, число которых продолжает расти», — говорится в сообщении.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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