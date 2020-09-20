Разумков прогнозирует сложный бюджетный процесс

Влада Некрасова

Процесс принятия государственного бюджета на следующий год будет очень непростой. Уже сегодня проект финансового документа подвергается критике.Об этом в эфире "Украина 24" заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков."Бюджет не простой, бюджетный процесс будет очень непростой. Это было только представление бюджета. То есть сейчас Верховная Рада его приняла на обработку, и сейчас он только попал в бюджетный комитет. Будут приобщаться все народные депутаты, профильный комитет, другие комитеты Верховной Рады будут вносить свои предложения, инициативы к изменениям к этому законопроекту. А дальше будем исходить из того, что мы увидим при первом чтении этого законопроекта", - сказал он.По словам спикера, сегодня в адрес проекта госбюджета звучит много критики и даже два министра не голосовали за документ."Если говорить по цифрам, не простой будет бюджет, на сегодня это чувствуют все, и народные депутаты всех фракций, и, я уверен, это понимают и в Кабинете министров. Потому что расходная часть - это 1350 млрд, а доходная часть - 1071 млрд... Это будет трудно обрабатывать, и еще не учтены те предложения, которые поступают от народных депутатов", - отметил Разумков.