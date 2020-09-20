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Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией с 21 сентября и с Южной Кореей с 27 сентября. Как сообщает «Коммерсантъ», полеты в столицы этих стран будут выполняться один раз в неделю.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне, в свою очередь, также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорится в сообщении правительства.

Источник отмечает, что решение о возобновлении авиасообщения ранее принял оперативный штаб по коронавирусу под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

С августа из России также можно улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию. Авиасообщение с другими странами ограниченно.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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