Руководство по анальному сексу для начинающих: подготовка и техника

Вадим Карасев

В порно анальный секс обычно выглядит так, будто это половой акт, который может происходить резко и спонтанно, без литров смазки и какой-либо предварительной подготовки. Однако на самом деле это не так. Вместе с экспертами составили гид, следуя которому можно быть уверенной, что все пройдет гладко.

Немного статистики

В США 44% мужчин и 36% женщин в возрасте 15—44 лет хоть раз да пробовали анальный коитус с партнером противоположного пола.

А периодически проводимый в Великобритании National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles в 2013 году показал, что процент практикующих анальный секс с партнерами противоположного пола возрос вдвое за последние 20 лет.

Увы, в нашей стране такой статистики не ведется, а общемировые данные слегка устаревшие. По статистике, которую мы нашли на сайте знаменитого Института Кинси (по изучению секса, гендера и репродукции), анальным сексом в 2013 году занимались 23% женщин в возрасте от 20 до 24 лет.

Еще недавно, по данным популярного портала PornHub, пользователи из России чаще, чем в любых других странах мира, смотрели видео с анальным сексом. Количество запросов с ключевым словом anal от наших соотечественников превышало количество запросов из других стран, включая США, Великобританию и Канаду — одних из основных потребителей порнографического контента.

Что в этом приятного?

Если с мужским удовольствием все понятно (при проникающем сексе у мужчин стимулируется простата, которая отвечает за оргазм), то с женским — не совсем. Анальный оргазм для женщин физиологически невозможен. Однако даже без предстательной железы и всех содержащихся в ней нервных окончаний анальный секс все равно может быть прекрасным. Исследование, опубликованное в Journal of Sexual Medicine, показало, что подавляющее большинство (94%) женщин, которые занимались анальными ласками, испытали оргазм. Сексологами давно установлено, что практически у всех мужчин и женщин анус является эрогенной зоной. Да и дедушка Фрейд давно об этом писал...





Что касается женского удовольствия, то здесь главным фактором выступает положение матки. У ряда женщин эта часть тела отклонена в сторону кишечника. Поэтому проникающий в анус половой член будет соприкасаться с маткой и точкой G, доставляя тем самым удовольствие. К тому же в области ануса у девушки находится масса нервных окончаний, ласки которых подарят яркие эмоции.

Подготовка

Новичкам нужно подготовиться и запастись смазкой, прежде чем приступить к делу. Эксперты предлагают нанести лубрикант прямо на анус, а также добавить смазку к тому, чем вы будете проникать (будь то пальцы, игрушка, пенис и так далее).

В отличие от влагалища, анус не выделяет естественную смазку, а это означает, что есть опасность появления микротрещин, а также сильной боли при проникновении.





Это не должно быть больно. Причин для боли может быть очень много. Возможно, вам не хватило предварительных ласк, вы недостаточно возбуждены, не использовали достаточно смазки или нужной смазки, или влияет общее напряжение или стресс, — говорит Тристан Таормино, автор "Полного руководства по анальному сексу для женщин".

Если используете презервативы и игрушки, то выбирайте смазку на водной основе (только с ней они совместимы). Смазки на масляной и силиконовой основе могут испортить материал.Поиск подходящего лубриканта — жизненная необходимость, поэтому не думайте, что старая бутылка того, что вы однажды купили в секс-шопе, подойдет. По возможности стоит купить специальную смазку для анального секса, — рекомендует Аманда Круз Герена, психолог-консультант и сексопатолог.

Не используйте обезболивающие кремы

Есть лубриканты с охлаждающим эффектом и мази с анестетиком, но некоторые не советуют их использовать, так как они притупят болезненные ощущения, и если что-то пойдет не так, то можно не заметить. Конечно, велик соблазн использовать обезболивающий крем, но риск получения травмы не стоит того.





Не переходите сразу от анального секса к вагинальному

Почему? Кишечные бактерии могут повысить риск заражения инфекциями, такими как ИМП, бактериальный вагиноз, дрожжевые инфекции и так далее.

Если хочется перейти от анального канала к вагинальному, очистите пенис, палец или игрушку, которые были введены в задний проход, прежде чем вводить их во влагалищный канал, — говорит Герена.





Гигиена превыше всего

Перед сексом достаточно хорошо промыть область заднего прохода теплой водой с мылом. Некоторые рекомендуют делать клизмы, чтобы избежать неловких ситуаций, однако делать этого не стоит. Клизмы увеличивают риск заражения инфекциями — из-за нарушения микробиома кишечной оболочки она становится очень восприимчива к патогенам.





Игрушки и вспомогательные материалы

Эксперты советуют постепенно вводить в анус все большие и большие игрушки, чтобы "натренировать" мышцы (они должны привыкнуть к объемам). Если мышцы слишком напряжены, расслабить их помогут прелюдия и использование специальных игрушек, анальных колец или расширителей. Не нужно бегать, пока не научишься ходить. Попробуйте использовать анальную пробку шириной в несколько пальцев. Убедитесь, что у игрушки расширенное основание, чтобы она не затерялась в прямой кишке, что может привести к не очень веселой поездке в травмпункт.





Сначала попробуйте такие игрушки в одиночку, прислушайтесь к реакциям своего тела, так можно лучше понять, что нравится, а что нет. А потом уже можно поделиться ощущениями с партнером, прежде чем пробовать анальный секс вместе.

Для подготовки к анальному проникновению существуют анальные пробки. Вставленная пробка уменьшает объем влагалища, а изогнутый кончик направляет член партнера в точку G. Также есть анальные пробки, которые будут отличным дополнением к порке. Внутри такой пробки расположен один шарик или два шарика со смещенным центром тяжести. Они создают дополнительную вибрацию с каждым ударом. А вот анальные бусы позволяют партнерше постепенно привыкнуть к увеличению объема игрушки, — говорит эксперт Fun Factory.





ВИЧ и другие инфекции, передающиеся половым путем, могут распространяться через общие сексуальные игрушки. Поэтому на них следует надевать презервативы или тщательно мыть с мылом после использования.

Максимально расслабьтесь

Многие эксперты советуют приступать к анальному сексу после достижения разрядки. Оргазм расслабляет мышцы, да и часть удовольствия уже получена, поэтому легче будет пробовать что-то новенькое.





Расслабление и сжатие лобково-копчиковых (ЛК) мышц похоже на анальную версию упражнения Кегеля. Если напрячься, мышцы сфинктера тоже автоматически напрягаются, что может привести к боли и неприятным ощущениям.

Главное в этом деле — не торопиться и слушать свое тело. Сопротивление — это способ вашего организма сказать, что он еще не готов принять игрушки большего размера. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, — советуют сексологи.

Возможные последствия

Презервативом (желательно особо прочным) необходимо пользоваться и во время анального секса (не забываем про смазку), потому что ИППП и ВИЧ могут передаваться и при анальном сексе. Также при анальном сексе без презерватива сперма может все-таки попасть во влагалище и привести к беременности (хотя вероятность, конечно, мала). Также подойдут презервативы со спермицидной смазкой. Она нейтрализует сперматозоиды (мужские половые клетки). Если такой презерватив во время полового акта по какой-либо причине порвется, спермицидная смазка поможет избежать наступления нежелательной беременности, а также заражения ИППП, поскольку уничтожает сперматозоиды, находящиеся в семенной жидкости.

Кровотечение после анального секса является частым явлением. Причина этого отчасти в том, что прямая кишка не обладает такой же эластичностью, как влагалище, поэтому она более подвержена разрывам, — говорят врачи.





Если кровотечение обильное и долгое (например, более часа), следует вызвать врача. Мелкие трещины должны затянуться в течение нескольких дней, но могут вызвать легкий дискомфорт.

Другое действительно распространенное последствие — геморрой. Это заболевание сопровождается воспалением, расширением и извитостью геморроидальных вен, образующих узлы вокруг прямой кишки, которые могут вызывать зуд, небольшое кровотечение и боль. Неосторожные или слишком быстрые движения могут вызвать кровотечение, усиление зуда и боли.





Распространенное последствие анального секса у женщин — кольпит. Это заболевание представляет собой воспаление слизистой оболочки влагалища, возбудителями которого являются патогенные микроорганизмы и инфекции, передающиеся половым путем (микоплазма, стафилококк, стрептококк, хламидии, трихомонада). Он часто становится следствием бактериального заражения из-за чередования анального и вагинального секса без использования презерватива.





Помните, что приятный опыт должен быть как физически, так и психически. Поэтому главное правило — анальный секс должен случиться только при обоюдном согласии. Как и при любом другом половом акте, если что-то начинает причинять боль, дискомфорт и это уже не приносит удовольствия, следует остановиться. Если изучать новые практики совсем не хочется, смело отказывайтесь; если уже попробовали, но не понравилось, обсудите это с партнером. Искренность — залог не только отличного секса, но и стабильных и доверительных отношений.