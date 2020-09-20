Съемки «Элиты» хотят отменить из-за грубой ошибки Арона Пайпера

Лидия Мартынова

Несколько недель назад съемки 4-ого сезона сериала «Элита» уже приходилось останавливать из-за положительного теста на коронавирус одного из актеров. Сейчас, когда у каста появилась возможность продолжить работу, Арон Пайпер (Aron Piper), играющий Андера (Ander), снова подорвал съемочный процесс из-за нелепой совершенной ошибки, чем разозлил всю команду «Элиты».

Все дело в том, что несколько дней назад Пайпер встретился на Ибице со знаменитым футболистом Неймаром (Neymar), игроком «Пари Сен-Жермен», у которого был обнаружен коронавирус по возвращении в футбольный клуб.

Отрицать факт встречи этим двоим уже не удастся, так как оба засветились в социальных сетях. На официальной страничке Неймара в Instagram опубликовано фото, где парни весело смотрят в камеру, хорошо проводят время, но абсолютно не думают о мерах безопасности, о которых заговорили поклонники после инцидента.

«Могли бы встретиться на безопасном расстоянии или хотя бы надеть маски, что за идиотизм? Ну публичные же люди, знают, что подвергают опасности просто ОГРОМНОЕ количество людей… Пайперу теперь не стыдно возвращаться в Элиту??»

— осудил знаменитостей поклонник сериала.Подпишись на нас в Яндекс Новости