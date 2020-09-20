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Сенатором от Татарстана стал глава Минтранса республики Сафин

Сенатором от Татарстана стал глава Минтранса республики Сафин
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин сменил Олега Морозова на посту члена Совета Федерации от региона, соответствующий указ подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

С 11 по 13 сентября прошли выборы президента Татарстана, на них победил Минниханов, возглавляющий регион с 2010 года и выдвинутый "Единой Россией". В пятницу он торжественно вступил в должность президента Татарстана.

# Политика
По материалам: ria.ru

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