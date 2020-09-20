«Смотрит в стену и мычит», — мать убитых маньяком девочек не может прийти в себя

Влада Некрасова

Жительница Омска Валентина Сапрунова на днях потеряла двух дочек из-за насильника и убийцы Виталия Молчанова, который обманом заманил ее с детьми к себе в Рыбинск.

Незадолго до случившегося Валентина рассталась со своим мужем и завела страничку в социальной сети, где познакомилась с новым мужчиной. Им и оказался преступник Молчанов. После некоторого времени романтической переписки Сапрунова решилась на отчаянный шаг: взяла двоих детей, девочек 8 и 13 лет, и помчалась на встречу любви в Рыбинск, где и проживал маньяк.

© источник 76.RU в правоохранительных органах /

По приезде мужчина жестоко убил детей: изнасиловал, а затем расчленил их. В тот момент его возлюбленная была на работе, а когда вернулась, увидела все сама и вызвала полицию, чтобы разыскать сбежавшего Молчанова.

По сообщению близких Валентины, бедная женщина так и не пришла в себя после трагедии.

Семейный альбом Валентины Сапруновой

«Она сидит и смотрит в одну точку. Не разговаривает, только охает или мычит. Все ждут приезда ее бывшего мужа»

Сейчас она проживает в медицинском учреждении, чтобы не находиться в роковой квартире, где псих расправился с ее детьми.

«Она чувствует себя ужасно, конечно. Из вещей ей пока ничего не надо. Сегодня прилетела мама. Все усложняется разногласиями с мужем. Он хочет увезти тела девочек в Омск, но Валентину не отпустят отсюда пока. Она хочет кремировать тела»,

— сообщила подруга пострадавшей матери. Подпишись на нас в Яндекс Новости