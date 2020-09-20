Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Смотрит в стену и мычит», — мать убитых маньяком девочек не может прийти в себя

«Смотрит в стену и мычит», — мать убитых маньяком девочек не может прийти в себя

Жительница Омска Валентина Сапрунова на днях потеряла двух дочек из-за насильника и убийцы Виталия Молчанова, который обманом заманил ее с детьми к себе в Рыбинск.


Незадолго до случившегося Валентина рассталась со своим мужем и завела страничку в социальной сети, где познакомилась с новым мужчиной. Им и оказался преступник Молчанов. После некоторого времени романтической переписки Сапрунова решилась на отчаянный шаг: взяла двоих детей, девочек 8 и 13 лет, и помчалась на встречу любви в Рыбинск, где и проживал маньяк.


© источник 76.RU в правоохранительных органах /

По приезде мужчина жестоко убил детей: изнасиловал, а затем расчленил их. В тот момент его возлюбленная была на работе, а когда вернулась, увидела все сама и вызвала полицию, чтобы разыскать сбежавшего Молчанова.

По сообщению близких Валентины, бедная женщина так и не пришла в себя после трагедии.

Семейный альбом Валентины Сапруновой

«Она сидит и смотрит в одну точку. Не разговаривает, только охает или мычит. Все ждут приезда ее бывшего мужа»

Сейчас она проживает в медицинском учреждении, чтобы не находиться в роковой квартире, где псих расправился с ее детьми.

«Она чувствует себя ужасно, конечно. Из вещей ей пока ничего не надо. Сегодня прилетела мама. Все усложняется разногласиями с мужем. Он хочет увезти тела девочек в Омск, но Валентину не отпустят отсюда пока. Она хочет кремировать тела»,

— сообщила подруга пострадавшей матери. Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму
В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму
«Двигает бедрами, как бог!» — 12 случаев, когда Чонгук был на пике сексуальности
«Двигает бедрами, как бог!» — 12 случаев, когда Чонгук был на пике
Три простых денежных обряда на осеннее равноденствие
Три простых денежных обряда на осеннее равноденствие
Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян
Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян
Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в конце октября в традиционном формате
Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в конце октября в традиционном
В Ливии возобновляется приостановленная добыча нефти
В Ливии возобновляется приостановленная добыча нефти
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Вирусолог Ершов: второй волны коронавируса в РФ может не быть
Вирусолог Ершов: второй волны коронавируса в РФ может не быть
"Кинотавр-2020": выбираем лучший образ
"Кинотавр-2020": выбираем лучший образ
Стали известны первые детали о санкционном списке по Белоруссии
Стали известны первые детали о санкционном списке по Белоруссии
Депутат Рады обвинил официальный Киев в предательстве Лукашенко
Депутат Рады обвинил официальный Киев в предательстве Лукашенко
Вирусолог Ершов: второй волна коронавируса в РФ может не быть
Вирусолог Ершов: второй волна коронавируса в РФ может не быть

Топ на сегодня

Цена российских лекарств от коронавируса не по карману большинству россиян
Цена российских лекарств от коронавируса не по карману большинству
RM рассказал секрет BTS, который они хранили 3 года
RM рассказал секрет BTS, который они хранили 3 года
"Самое великое оружие". Трамп обвинил РФ в краже технологий
"Самое великое оружие". Трамп обвинил РФ в краже технологий
Популярный блогер из Дагестана с купленным дипломом три года делала процедуры знаменитостям
Популярный блогер из Дагестана с купленным дипломом три года делала
АРМИ заметили шрам на лице Тэхёна
АРМИ заметили шрам на лице Тэхёна

Еще по теме

Маньяка, убившего девочек из Омска, задержали в Рыбинске
В Красноярском крае бизнесмен убил семью и покончил с собой из-за кредитов
Убийца семьи из поселка Шагол получил пожизненно
Валентина Легкоступова жива! Шокирующие подробности