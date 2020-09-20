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Сразу три московских соцпроекта признаны лучшими в России

Сразу три московских соцпроекта признаны лучшими в России

Эксперты форума "Лучшие социальные проекты России", который прошел 17 сентября в Завидове, признали сразу три московских проекта лучшими. Онлайн-портал "Я дома" комплекса социального развития Москвы стал лидером в категории "Социальные сервисы".

"В этом году значимость социальной поддержки и социальных проектов, направленных на помощь людям, очень возросла. Агрегатор добрых дел "Я дома" создавался в марте командой Комплекса социального развития Москвы как удобная онлайн-платформа с актуальной информацией для москвичей. На портале можно было узнать о профилактике коронавирусной инфекции, о мерах поддержки жителей из группы риска и безработных, семей с детьми и людей с инвалидностью, о действиях ответственных работодателей и о волонтерском движении. Проект сразу стал востребованным, аудитория портала за время самоизоляции превысила 1,3 миллиона просмотров и 610 тысяч уникальных пользователей. Нам также важно говорить о том, что Москва — это город равных возможностей. Про это наш совместный с изданием "Спорт-Экспресс" проект #Несломленные", - рассказала Анастасия Ракова.

В номинации "Социально ответственные СМИ" приз получил совместный проект Департамента труда и социальной защиты населения с изданием "Спорт-Экспресс" - #Несломленные. Героями этой совместной доброй инициативы являются люди с ограниченными возможностями здоровья, но с невероятно сильным духом. Главная цель - на реальных примерах доказать, что даже в трудной ситуации нужно вести интересную и полноценную жизнь.

Лучшим социальным проектом в категории "Поддержка спорта и здорового образа жизни" оказался проект центров госуслуг "Мои Документы" и Департамента спорта города Москвы "Спортивные выходные".

"Помимо этого, одной из ключевых тем для нас остается пропаганда здорового образа жизни. В этом отношении мы видим положительную динамику, все больше москвичей предпочитают проводить свободное время активно. И город готов создавать все больше возможностей и условий для того, чтобы жители столицы могли найти для себя подходящее времяпровождение. Именно для этого вместе со столичным Департаментом спорта мы начали проходить "Спортивные выходные", - добавила вице-мэр.

Ранее Ruposters писал, что Москва заняла 56 место в рейтинге умных городов швейцарской бизнес-школы IMD, улучшив свои показатели сразу на 16 позиций.

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По материалам: uposters.ru

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