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Стала известна причина смерти ведущего «Русского Лото» Михаила Борисова

Стала известна причина смерти ведущего «Русского Лото» Михаила Борисова

Только что стало известно, что ушёл из жизни один из самых знаменитых российских ведущих телеканала «Россия» Михаил Борисов. Накануне Михаил был госпитализирован прямо со съемочной площадки из-за ухудшения самочувствия с предварительным диагнозом «воспаление лёгких».


Несколько часов телеведущему стало хуже, он впал в кому и не приходя в сознание скончался в реанимационной палате, врачи до последнего боролись за его жизнь.


Предварительной причиной смерти врачи называют воспаление лёгких, вызванное «COVID -19». Михаил Борисович был бессменным ведущим программы «Русское Лото» с 1990-го года и стал для миллионов россиян буквально членом семьи, который будил страну каждые выхдные.

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По материалам: popcake.tv

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