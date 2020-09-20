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Стали известны первые детали о санкционном списке по Белоруссии

Стали известны первые детали о санкционном списке по Белоруссии
В санкционный список по Белоруссии пока включены 40 человек, но обсуждение деталей еще продолжается, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе.

Ранее источник подчеркнул, что принятие решения по санкциям будет связано с итогами проводимого в пятницу в Брюсселе заседания комитета постоянных представителей ЕС COREPER II.

Ограничения против Минска могут быть введены уже на следующей неделе, поделился мнением министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.


Ожидается, что санкции могут быть одобрены в рамках заседания Совета глав МИД ЕС 21 сентября.


Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявлял, что меры должны быть одобрены до саммита, намеченного на 24-25 сентября.

# Политика
По материалам: ria.ru

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