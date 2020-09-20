Такого в мире еще не было: фестиваль фейерверков в Москве

Анастасия Иванова

Салют на весь мир

Фестиваль фейерверков "Ростех" в этот раз был удивительным — из-за пандемии он впервые прошел в формате телешоу и без зрителей. Лучшие пиротехники России создавали красочное действо в парке "Патриот" (Кубинка), вдохновляясь военной тематикой, героизмом и культурой нашей страны. Тема этого года — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. О том, почему этот фестиваль стал одним из самых грандиозных событий года, как все это сделано и кто забрал главный приз, — в материале РИА Новости.





"В этом году, конечно, необычный формат фестиваля. Это интересный опыт, так как все готовились долго и серьезно, — это онлайн, телевизионное шоу. Но учитывая профессионализм операторов, нам удастся продемонстрировать зрелищность события. Такого опыта в мире еще не было", — рассказала Юлия Воронова, председатель совета директоров компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии".

Для того чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, фестиваль решили провести не только онлайн, но и не в столице, как это было на протяжении шести последних лет, а в подмосковной Кубинке — на территории парка "Патриот".

На участие в "Ростехе" этого года поступило много заявок, но в шестерке лучших оказались пиротехники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Хабаровска, Новосибирска и Черкесска. Как и в предыдущие годы, программа состояла из двух частей: визитной карточки, созданной под традиционную или современную музыку, и выступления в произвольной форме.

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ведущих и зрителей победитель престижного фестиваля фейерверков в Каннах удивил четкой синхронизацией между музыкой и залпами. В номере калининградцев преобладали белые, синие и красные цвета — символично и патриотично.

1 из 3

Ведущих и зрителей победитель престижного фестиваля фейерверков в Каннах удивил четкой синхронизацией между музыкой и залпами. В номере калининградцев преобладали белые, синие и красные цвета — символично и патриотично.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Смуглянку" создали с помощью фейерверков, которые рассыпаются на разноцветные звезды, а также кроссетов, "пионов" и "мерцающих хризантем".

2 из 3

"Смуглянку" создали с помощью фейерверков, которые рассыпаются на разноцветные звезды, а также кроссетов, "пионов" и "мерцающих хризантем".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Финальную песню "Синяя вечность" сделали максимально мощной с помощью сферических салютов. В конце над парком "Патриот" зависло огромное красочное облако — выглядело очень эффектно.

3 из 3

Финальную песню "Синяя вечность" сделали максимально мощной с помощью сферических салютов. В конце над парком "Патриот" зависло огромное красочное облако — выглядело очень эффектно.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк1 из 3

Ведущих и зрителей победитель престижного фестиваля фейерверков в Каннах удивил четкой синхронизацией между музыкой и залпами. В номере калининградцев преобладали белые, синие и красные цвета — символично и патриотично.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк2 из 3

"Смуглянку" создали с помощью фейерверков, которые рассыпаются на разноцветные звезды, а также кроссетов, "пионов" и "мерцающих хризантем".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк3 из 3

Финальную песню "Синяя вечность" сделали максимально мощной с помощью сферических салютов. В конце над парком "Патриот" зависло огромное красочное облако — выглядело очень эффектно.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк





"Мы солдаты своего бизнеса, нам приходилось работать, например, в горах, а также при снеге и морозе минус 25 градусов, — прокомментировал Сергей Земцов, генеральный директор компании "Пироком" и руководитель команды из Черкесска и Ставрополя.

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Команда "Пироком" продемонстрировала динамичный и красочный номер под горные напевы и лезгинку в современной обработке.

1 из 2

Команда "Пироком" продемонстрировала динамичный и красочный номер под горные напевы и лезгинку в современной обработке.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Второй номер — под песню "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной и хит Олега Газманова "Россия" — как оказалось, самую популярную композицию у пиротехников. Считается, что именно под нее номера получаются наиболее эффектными и динамичными.

2 из 2

Второй номер — под песню "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной и хит Олега Газманова "Россия" — как оказалось, самую популярную композицию у пиротехников. Считается, что именно под нее номера получаются наиболее эффектными и динамичными.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк1 из 2

Команда "Пироком" продемонстрировала динамичный и красочный номер под горные напевы и лезгинку в современной обработке.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк2 из 2

Второй номер — под песню "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной и хит Олега Газманова "Россия" — как оказалось, самую популярную композицию у пиротехников. Считается, что именно под нее номера получаются наиболее эффектными и динамичными.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк

Одной из главных фишек команды Сергея Земцова, которая впервые выступала на "Ростехе", стали 3D-эффекты. Уникальный прием, создающий ощущение, будто фейерверк стал объемным, благодаря тому, что изделие раскрывается не в плоскости, а по кругу. По словам пиротехника, подобного он ни у кого другого не видел.

Их увидела вся страна





"Нас, конечно, огорчило, что в этом году не было зрителей. Все-таки фейерверк делается для публики. Мы, как и артисты, показываем спектакль, только пиротехнический. Но самое главное, что этот фестиваль состоялся. Да и на "Ростех" в Москве попасть очень сложно. Благодаря онлайн-формату, те, кто мечтал увидеть и посмотреть фестиваль, смогли это сделать", — уверен Вячеслав Трапенок, руководитель группы из Санкт-Петербурга "Пиротехнические дворы Петергофа".

Его команда приехала с патриотическим номером под названием "Город нашей души".

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Под официальный гимн 300-летия Санкт-Петербурга, песню "Гордая белая птица" Олега Кваши, вверх устремились снаряды золотых, голубых, а также красных и зеленых оттенков.

1 из 2

Под официальный гимн 300-летия Санкт-Петербурга, песню "Гордая белая птица" Олега Кваши, вверх устремились снаряды золотых, голубых, а также красных и зеленых оттенков.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Во второй части программы под Седьмую симфонию Шостаковича пиротехники воссоздали фрагмент исторического салюта, который давали в честь снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года).

2 из 2

Во второй части программы под Седьмую симфонию Шостаковича пиротехники воссоздали фрагмент исторического салюта, который давали в честь снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года).

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк1 из 2

Под официальный гимн 300-летия Санкт-Петербурга, песню "Гордая белая птица" Олега Кваши, вверх устремились снаряды золотых, голубых, а также красных и зеленых оттенков.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк2 из 2

Во второй части программы под Седьмую симфонию Шостаковича пиротехники воссоздали фрагмент исторического салюта, который давали в честь снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года).

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк

Краски Сибири и Дальнего Востока

Команда "Пироэффект" из Хабаровска под руководством Александра Богатырева выделялась преобладанием белых, синих и зеленых оттенков салюта — традиционных цветов Хабаровского края. Музыка тоже яркая — участники выбрали этнический мотив, сделав акцент на уникальности дальневосточного края.

Группа "Большой праздник" из Новосибирска композиционно разбила номер на три части. В первой они так же, как и команда из Хабаровска, рассказали о самобытности своего региона, смелости и силе людей, проживающих в нем.

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Команда из Новосибирска попробовала изобразить национальные узоры.

1 из 3

Команда из Новосибирска попробовала изобразить национальные узоры.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Во второй части программы цветовая гамма сменилась на насыщенную красную. Палитра стала отсылкой к событиям Великой Отечественной войны.

2 из 3

Во второй части программы цветовая гамма сменилась на насыщенную красную. Палитра стала отсылкой к событиям Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Номер сибиряков завершился масштабными залпами, которые буквально зависли в воздухе.

3 из 3

Номер сибиряков завершился масштабными залпами, которые буквально зависли в воздухе.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк1 из 3

Команда из Новосибирска попробовала изобразить национальные узоры.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк2 из 3

Во второй части программы цветовая гамма сменилась на насыщенную красную. Палитра стала отсылкой к событиям Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк3 из 3

Номер сибиряков завершился масштабными залпами, которые буквально зависли в воздухе.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк

В номере использовали музыку Алтая (варган и горловое пение), военную композицию "Вот солдаты идут" в исполнении Дмитрия Хворостовского (под эту песню команда рассказала о сибирских фронтовиках), а также "Славься" Михаила Глинки.

Спасибо врачам

В визитной карточке москвичи представили столицу под песню "Лучший город Земли" и "Вальс Москвы", а также поблагодарили врачей, борющихся с пандемией коронавируса (COVID-19).

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Им посвятили красочный фейерверк в красных и золотых тонах, который устремился высоко в небо под трогательную песню "Поклонимся врачам".

1 из 3

Им посвятили красочный фейерверк в красных и золотых тонах, который устремился высоко в небо под трогательную песню "Поклонимся врачам".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Визитной карточкой москвичей стал легкий и позитивный номер под песню "Лучший город Земли".

2 из 3

Визитной карточкой москвичей стал легкий и позитивный номер под песню "Лучший город Земли".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В небе появлялись и исчезали голубые, розовые и красные снаряды, напоминающие то ли брызги сладкой газировки, то ли танец стиляг в красочных костюмах.

3 из 3

В небе появлялись и исчезали голубые, розовые и красные снаряды, напоминающие то ли брызги сладкой газировки, то ли танец стиляг в красочных костюмах.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк1 из 3

Им посвятили красочный фейерверк в красных и золотых тонах, который устремился высоко в небо под трогательную песню "Поклонимся врачам".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк2 из 3

Визитной карточкой москвичей стал легкий и позитивный номер под песню "Лучший город Земли".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк3 из 3

В небе появлялись и исчезали голубые, розовые и красные снаряды, напоминающие то ли брызги сладкой газировки, то ли танец стиляг в красочных костюмах.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк

По словам Александра Каморкина, капитана команды "Большой праздник" из Москвы, несмотря на то что в "Патриоте" собрались сильнейшие пиротехники России, они не конкурируют друг с другом: "В нашем понимании это все-таки общая тусовка, в которой мы общаемся, смотрим друг на друга, обсуждаем достижения. Я считаю, что это не соперничество".

Победителя выбрали единогласно

Члены жюри — генеральный директор компании "Пир-шоу" Александр Татаринчик, телеведущий Леонид Якубович, композитор Игорь Крутой и директор парка "Патриот" Игорь Барсков оценивали участников по десятибалльной системе. Критериям стали точность и попадание в тему, синхронность с музыкой, сложность композиции и общее эмоциональное восприятие номера.

В результате первое место заняла команда из Новосибирска "Большой праздник". Главный приз, золотую статуэтку "Ассоль" в виде девушки, держащей над головой фейерверк, победителям вручили Леонид Якубович и Юлия Воронова.





"Первое место единогласным решением жюри завоевала команда Новосибирска. Все совпало: музыка, эмоции, зрелищность. Полное восхищение!" — прокомментировал Якубович.

Второе место присудили команде из Санкт-Петербурга, а третье — из Хабаровска.