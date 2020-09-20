Такого в мире еще не было: фестиваль фейерверков в Москве
Салют на весь мир
"В этом году, конечно, необычный формат фестиваля. Это интересный опыт, так как все готовились долго и серьезно, — это онлайн, телевизионное шоу. Но учитывая профессионализм операторов, нам удастся продемонстрировать зрелищность события. Такого опыта в мире еще не было", — рассказала Юлия Воронова, председатель совета директоров компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии".
Для того чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, фестиваль решили провести не только онлайн, но и не в столице, как это было на протяжении шести последних лет, а в подмосковной Кубинке — на территории парка "Патриот".
На участие в "Ростехе" этого года поступило много заявок, но в шестерке лучших оказались пиротехники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Хабаровска, Новосибирска и Черкесска. Как и в предыдущие годы, программа состояла из двух частей: визитной карточки, созданной под традиционную или современную музыку, и выступления в произвольной форме.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Ведущих и зрителей победитель престижного фестиваля фейерверков в Каннах удивил четкой синхронизацией между музыкой и залпами. В номере калининградцев преобладали белые, синие и красные цвета — символично и патриотично.
Ведущих и зрителей победитель престижного фестиваля фейерверков в Каннах удивил четкой синхронизацией между музыкой и залпами. В номере калининградцев преобладали белые, синие и красные цвета — символично и патриотично.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
"Смуглянку" создали с помощью фейерверков, которые рассыпаются на разноцветные звезды, а также кроссетов, "пионов" и "мерцающих хризантем".
"Смуглянку" создали с помощью фейерверков, которые рассыпаются на разноцветные звезды, а также кроссетов, "пионов" и "мерцающих хризантем".© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Финальную песню "Синяя вечность" сделали максимально мощной с помощью сферических салютов. В конце над парком "Патриот" зависло огромное красочное облако — выглядело очень эффектно.
Финальную песню "Синяя вечность" сделали максимально мощной с помощью сферических салютов. В конце над парком "Патриот" зависло огромное красочное облако — выглядело очень эффектно.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк1 из 3
Ведущих и зрителей победитель престижного фестиваля фейерверков в Каннах удивил четкой синхронизацией между музыкой и залпами. В номере калининградцев преобладали белые, синие и красные цвета — символично и патриотично.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк2 из 3
"Смуглянку" создали с помощью фейерверков, которые рассыпаются на разноцветные звезды, а также кроссетов, "пионов" и "мерцающих хризантем".© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк3 из 3
Финальную песню "Синяя вечность" сделали максимально мощной с помощью сферических салютов. В конце над парком "Патриот" зависло огромное красочное облако — выглядело очень эффектно.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк
"Мы солдаты своего бизнеса, нам приходилось работать, например, в горах, а также при снеге и морозе минус 25 градусов, — прокомментировал Сергей Земцов, генеральный директор компании "Пироком" и руководитель команды из Черкесска и Ставрополя.© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Команда "Пироком" продемонстрировала динамичный и красочный номер под горные напевы и лезгинку в современной обработке.
Команда "Пироком" продемонстрировала динамичный и красочный номер под горные напевы и лезгинку в современной обработке.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Второй номер — под песню "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной и хит Олега Газманова "Россия" — как оказалось, самую популярную композицию у пиротехников. Считается, что именно под нее номера получаются наиболее эффектными и динамичными.
Второй номер — под песню "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной и хит Олега Газманова "Россия" — как оказалось, самую популярную композицию у пиротехников. Считается, что именно под нее номера получаются наиболее эффектными и динамичными.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк1 из 2
Команда "Пироком" продемонстрировала динамичный и красочный номер под горные напевы и лезгинку в современной обработке.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк2 из 2
Второй номер — под песню "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной и хит Олега Газманова "Россия" — как оказалось, самую популярную композицию у пиротехников. Считается, что именно под нее номера получаются наиболее эффектными и динамичными.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк
Одной из главных фишек команды Сергея Земцова, которая впервые выступала на "Ростехе", стали 3D-эффекты. Уникальный прием, создающий ощущение, будто фейерверк стал объемным, благодаря тому, что изделие раскрывается не в плоскости, а по кругу. По словам пиротехника, подобного он ни у кого другого не видел.
Их увидела вся страна
"Нас, конечно, огорчило, что в этом году не было зрителей. Все-таки фейерверк делается для публики. Мы, как и артисты, показываем спектакль, только пиротехнический. Но самое главное, что этот фестиваль состоялся. Да и на "Ростех" в Москве попасть очень сложно. Благодаря онлайн-формату, те, кто мечтал увидеть и посмотреть фестиваль, смогли это сделать", — уверен Вячеслав Трапенок, руководитель группы из Санкт-Петербурга "Пиротехнические дворы Петергофа".
Его команда приехала с патриотическим номером под названием "Город нашей души".© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Под официальный гимн 300-летия Санкт-Петербурга, песню "Гордая белая птица" Олега Кваши, вверх устремились снаряды золотых, голубых, а также красных и зеленых оттенков.
Под официальный гимн 300-летия Санкт-Петербурга, песню "Гордая белая птица" Олега Кваши, вверх устремились снаряды золотых, голубых, а также красных и зеленых оттенков.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Во второй части программы под Седьмую симфонию Шостаковича пиротехники воссоздали фрагмент исторического салюта, который давали в честь снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года).
Во второй части программы под Седьмую симфонию Шостаковича пиротехники воссоздали фрагмент исторического салюта, который давали в честь снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года).© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк1 из 2
Под официальный гимн 300-летия Санкт-Петербурга, песню "Гордая белая птица" Олега Кваши, вверх устремились снаряды золотых, голубых, а также красных и зеленых оттенков.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк2 из 2
Во второй части программы под Седьмую симфонию Шостаковича пиротехники воссоздали фрагмент исторического салюта, который давали в честь снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года).© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк
Краски Сибири и Дальнего Востока
Команда "Пироэффект" из Хабаровска под руководством Александра Богатырева выделялась преобладанием белых, синих и зеленых оттенков салюта — традиционных цветов Хабаровского края. Музыка тоже яркая — участники выбрали этнический мотив, сделав акцент на уникальности дальневосточного края.
Группа "Большой праздник" из Новосибирска композиционно разбила номер на три части. В первой они так же, как и команда из Хабаровска, рассказали о самобытности своего региона, смелости и силе людей, проживающих в нем.© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Команда из Новосибирска попробовала изобразить национальные узоры.
Команда из Новосибирска попробовала изобразить национальные узоры.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Во второй части программы цветовая гамма сменилась на насыщенную красную. Палитра стала отсылкой к событиям Великой Отечественной войны.
Во второй части программы цветовая гамма сменилась на насыщенную красную. Палитра стала отсылкой к событиям Великой Отечественной войны.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Номер сибиряков завершился масштабными залпами, которые буквально зависли в воздухе.
Номер сибиряков завершился масштабными залпами, которые буквально зависли в воздухе.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк1 из 3
Команда из Новосибирска попробовала изобразить национальные узоры.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк2 из 3
Во второй части программы цветовая гамма сменилась на насыщенную красную. Палитра стала отсылкой к событиям Великой Отечественной войны.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк3 из 3
Номер сибиряков завершился масштабными залпами, которые буквально зависли в воздухе.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк
В номере использовали музыку Алтая (варган и горловое пение), военную композицию "Вот солдаты идут" в исполнении Дмитрия Хворостовского (под эту песню команда рассказала о сибирских фронтовиках), а также "Славься" Михаила Глинки.
Спасибо врачам
В визитной карточке москвичи представили столицу под песню "Лучший город Земли" и "Вальс Москвы", а также поблагодарили врачей, борющихся с пандемией коронавируса (COVID-19).© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Им посвятили красочный фейерверк в красных и золотых тонах, который устремился высоко в небо под трогательную песню "Поклонимся врачам".
Им посвятили красочный фейерверк в красных и золотых тонах, который устремился высоко в небо под трогательную песню "Поклонимся врачам".© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Визитной карточкой москвичей стал легкий и позитивный номер под песню "Лучший город Земли".
Визитной карточкой москвичей стал легкий и позитивный номер под песню "Лучший город Земли".© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
В небе появлялись и исчезали голубые, розовые и красные снаряды, напоминающие то ли брызги сладкой газировки, то ли танец стиляг в красочных костюмах.
В небе появлялись и исчезали голубые, розовые и красные снаряды, напоминающие то ли брызги сладкой газировки, то ли танец стиляг в красочных костюмах.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк1 из 3
Им посвятили красочный фейерверк в красных и золотых тонах, который устремился высоко в небо под трогательную песню "Поклонимся врачам".© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк2 из 3
Визитной карточкой москвичей стал легкий и позитивный номер под песню "Лучший город Земли".© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк3 из 3
В небе появлялись и исчезали голубые, розовые и красные снаряды, напоминающие то ли брызги сладкой газировки, то ли танец стиляг в красочных костюмах.© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк
По словам Александра Каморкина, капитана команды "Большой праздник" из Москвы, несмотря на то что в "Патриоте" собрались сильнейшие пиротехники России, они не конкурируют друг с другом: "В нашем понимании это все-таки общая тусовка, в которой мы общаемся, смотрим друг на друга, обсуждаем достижения. Я считаю, что это не соперничество".
Победителя выбрали единогласно
Члены жюри — генеральный директор компании "Пир-шоу" Александр Татаринчик, телеведущий Леонид Якубович, композитор Игорь Крутой и директор парка "Патриот" Игорь Барсков оценивали участников по десятибалльной системе. Критериям стали точность и попадание в тему, синхронность с музыкой, сложность композиции и общее эмоциональное восприятие номера.
В результате первое место заняла команда из Новосибирска "Большой праздник". Главный приз, золотую статуэтку "Ассоль" в виде девушки, держащей над головой фейерверк, победителям вручили Леонид Якубович и Юлия Воронова.
"Первое место единогласным решением жюри завоевала команда Новосибирска. Все совпало: музыка, эмоции, зрелищность. Полное восхищение!" — прокомментировал Якубович.
Второе место присудили команде из Санкт-Петербурга, а третье — из Хабаровска.