Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тэхён показал Чонгуку суперфокус

Тэхён показал Чонгуку суперфокус

Всегда приятно удивляешься, когда узнаешь, что южнокорейская к-поп группа BTS талантлива не только на сцене, но и в чем-то другом. Было ли тебе когда-нибудь интересно какие таланты бантаны прячут за кулисами?


На этот раз Тэхён (Taehyung) решил привлечь внимание Чонгука (Jungkook), продемонстрировав свой талант. В руки айдол взял бейсбольную биту и ловко начал показывать фокусы. Музыкант подкинул ее, отбил руками, чтобы она перевернулась, и вновь поймал биту. Впечатляюще! Однако Чонгук не оценил старания Техёна. Айдол отвернулся и совсем не смотрел в сторону друга. А поклонникам наоборот понравилось. Они выразили свое восхищение в социальных сетях.


«Ух, ничего себе, как ловко управляется со своей битой», «Я всегда знала, что его руки могут многое», «Когда он успел научиться этому фокусу», «Я залипал», «Чонгуку, кажется, вообще все равно»,

— комментируют поклонники видео.

Кажется, если бы Тэхёну не удалось добиться мирового успеха в своем деле, он точно нашел бы себя в другой сфере. Согласись, тебе тоже хочется пересматривать видео несколько раз без остановки?

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

В Латвии убит известный и влиятельный юрист Павел Ребёнокс
В Латвии убит известный и влиятельный юрист Павел Ребёнокс
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Курит ли Лиса из BLACKPINK сигареты?
Курит ли Лиса из BLACKPINK сигареты?
Тэхён показал Чонгуку суперфокус
Тэхён показал Чонгуку суперфокус
Звездный Instagram: сводки с "Кинотавра" и много фото с детьми
Звездный Instagram: сводки с "Кинотавра" и много фото с детьми
Милиция в Бресте применила слезоточивый газ на акции протеста
Милиция в Бресте применила слезоточивый газ на акции протеста
Песков рассказал о взаимном доверии и уважении между Москвой и Минском
Песков рассказал о взаимном доверии и уважении между Москвой и Минском
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном
Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Обоюдный интерес. Силуанов прояснил плюсы выдачи кредита Белоруссии
Обоюдный интерес. Силуанов прояснил плюсы выдачи кредита Белоруссии
Где черпать энергию и как становиться сильнее типичному интроверту
Где черпать энергию и как становиться сильнее типичному интроверту
Уровень доверия Москвы и Минска гарантирует невмешательство — Песков
Уровень доверия Москвы и Минска гарантирует невмешательство — Песков

Топ на сегодня

Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян
Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян
Три простых денежных обряда на осеннее равноденствие
Три простых денежных обряда на осеннее равноденствие
Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в конце октября в традиционном формате
Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в конце октября в традиционном
В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму
В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму
Незаконный оппозиционный женский марш в Минске закончился задержаниями
Незаконный оппозиционный женский марш в Минске закончился задержаниями

Еще по теме

Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
«Зачем ты это рассказываешь?» — Тэхён отругал Чонгука
Как Тэхён поздравил Чонгука с днем рождения
Смешно! Чонгук испортил фото Тэхёну