Тэхён показал Чонгуку суперфокус

Лидия Мартынова

Всегда приятно удивляешься, когда узнаешь, что южнокорейская к-поп группа BTS талантлива не только на сцене, но и в чем-то другом. Было ли тебе когда-нибудь интересно какие таланты бантаны прячут за кулисами?

На этот раз Тэхён (Taehyung) решил привлечь внимание Чонгука (Jungkook), продемонстрировав свой талант. В руки айдол взял бейсбольную биту и ловко начал показывать фокусы. Музыкант подкинул ее, отбил руками, чтобы она перевернулась, и вновь поймал биту. Впечатляюще! Однако Чонгук не оценил старания Техёна. Айдол отвернулся и совсем не смотрел в сторону друга. А поклонникам наоборот понравилось. Они выразили свое восхищение в социальных сетях.

«Ух, ничего себе, как ловко управляется со своей битой», «Я всегда знала, что его руки могут многое», «Когда он успел научиться этому фокусу», «Я залипал», «Чонгуку, кажется, вообще все равно»,

— комментируют поклонники видео.

Кажется, если бы Тэхёну не удалось добиться мирового успеха в своем деле, он точно нашел бы себя в другой сфере. Согласись, тебе тоже хочется пересматривать видео несколько раз без остановки?

Подпишись на нас в Яндекс Новости