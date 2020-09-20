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Три простых денежных обряда на осеннее равноденствие

Три простых денежных обряда на осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие считается временем силы, когда каждый человек может изменить свою жизнь и судьбу. В 2020 году это событие состоится 22 сентября, и к нему стоит приурочить обряды, направленные на избавление от бедности.


Существует множество энергетически сильных дней, когда сама Вселенная благосклонна к тем, кто стремится улучшить качество своей жизни, и осеннее равноденствие входит в их число. В этот день эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют сосредоточиться на привлечении материальных благ, найти способ увеличить финансовый поток и раскрыть новые таланты, которые позволят привлечь деньги. Благодаря простым обрядам и искреннему желанию получится справиться со всеми трудностями на пути к счастливой и независимой жизни.

Денежный обряд в осеннее равноденствие

В день осеннего равноденствия привлечь материальный достаток поможет простой обряд. Из кошелька с утра вынимают все деньги, а затем помещают обратно по одной купюре или монетке, приговаривая:

«Сколько захочу, столько в кошелек помещу. Каждая денежка будет достаток привлекать, от потерь меня оберегать. Звон монет не прекращается, денежная удача со мной не прощается».

Кошельком, наполненным деньгами, нужно потрясти перед выходом из дома, чтобы деньги знали, куда им возвращаться и где их ждут.


Обряд на привлечение денег в сентябре

Стать финансово независимым получится, если в день осеннего равноденствия положить в каждую пару обуви блестящие монеты. Их оставляют на сутки, а затем перекладывают в копилку, чтобы привлечь финансовое благополучие. Последними кладут монеты из той пары, которую носили последней, со словами:

«Деньги к деньгам возвращаются, за собой прибыль приносят, мимо не проходят, в дверь мою заходят».

После этого в копилку ежедневно докладывают по монете, чтобы финансовый поток не иссякал и материальное благополучие никогда не проходило мимо.

Привлечение денег 22 сентября

Стать богаче поможет ритуал, который проводят в день равноденствия. 22 сентября тщательно моют пол заранее приготовленной денежной водой, протирают ей двери и окна, а после использованную воду выливают за порог дома. После того, как уборка проведена, по углам комнат раскладывают монетки и открывают все окна и двери, чтобы впустить в дом денежную энергетику.


Монеты складывают в баночку и помещают в укромное место, периодически заменяя их, чтобы финансовая энергетика не застоялась.

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По материалам: dailyhoro.ru

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