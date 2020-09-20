У Кернеса раскрыли причину его заражения коронавирусом

Анастасия Иванова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Харьковском городском совете выступили с официальным заявлением о причинах заражения COVID-19 мэра Харькова Геннадия Кернеса.

В частности, там опровергли информацию об умышленном заражении мэра, к которому якобы причастны глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Харьковский городской совет официально заявляет — такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают лишь как неумелую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власти. Эта попытка не удалась», — говорится в заявлении.

Что касается реальной причины инфицирования Кернеса, то, в соответствии с заявлением, оно могло стать следствием его решения не менять режим работы во время пандемии COVID-19.

«Неудивительно, что при колоссальном количестве контактов он мог заразиться коронавирусом, и спекулировать на этом заболевании, унесшим десятки тысяч жизней во всем мире, разрушившим привычный уклад жизни всего человечества, — низко и подло», — заявили соратники мэра.

Напомним, о своем заражении COVID-19 заявила и невестка Геннадия Кернеса.