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Учёный заявил о необычности распространения коронавируса в России

Учёный заявил о необычности распространения коронавируса в России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Коронавирусная инфекция в России распространяется не так, как в других государствах, заявил сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов. Об этом сообщает Ura.ru.

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — сказал эксперт.

По его словам, несмотря на то, что в европейских странах говорят о начале второй волны пандемии, в России всё ещё идёт первая волна, а вторая может не наступить вовсе. «Это всё первая волна идёт постепенно. Я лично считаю, что она ещё не кончилась», — добавил Ершов.

Ранее в интервью «Парламентской газете» директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что второй волны коронавируса в том виде, в каком была первая, точно не будет.

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По материалам: pnp.ru

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