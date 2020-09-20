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"Ультимативность подходов". Косачев указал на давление США на РФ по СНВ-3

"Ультимативность подходов". Косачев указал на давление США на РФ по СНВ-3
© РИА Новости / Владимир Песня

МОСКВА, 20 сентября/ Радио Sputnik. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что выставление ультиматумов США России в переговорах по ДСНВ не способствует продвижению в сфере контроля над вооружениями.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли призвал Москву поторопиться с принятием предложения США по ДСНВ. В случае переизбрания Трампа, "цена вопроса" может повыситься, отметил спецпосланник.

"Речь идет об очень серьезных материях, существо предложений должны оценивать эксперты, непосредственно участвующие в соответствующих консультациях", – сказал Косачев РИА Новости.


США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивала необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.

Ранее радио Sputnik сообщало, что США поделились с РФ сведениями о действиях Китая в ядерном направлении

# В мире
По материалам: ria.ru

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