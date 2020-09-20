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Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

Вчера на 72-м году жизни скончался ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов. Его смерть подтвердили в Театральном институте имени Щукина.

Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный, Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне. Он много работал — в театре, в кино, на телевидении. Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно. В нашем институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. Его любили студенты. Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист — прямо со съемочной площадки. Мы скорбим...

— говорится на официальном сайте института.

Информацию о кончине Борисова подтвердили и его дети.

Вчера телеведущего госпитализировали с воспалением легких прямо со съемочной площадки. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем ввели его в медикаментозную кому. Он пережил клиническую смерти и скончался во время перевозки в другую больницу. По некоторым данным, у него был диагностирован коронавирус.

С 1994 года и до последних дней жизни Михаил Борисов был ведущим и художественным руководителем программы "Русское лото". Он также был профессором и заведующим кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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