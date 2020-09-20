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Уровень доверия Москвы и Минска гарантирует невмешательство — Песков

Уровень доверия Москвы и Минска гарантирует невмешательство — Песков

Уровень доверия между Россией и Белоруссией гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга. Об этом, как сообщает 20 сентября ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Москва и Минск — ближайшие союзники, и это дает президентам двух стран откровенно обмениваться мнениями по актуальным вопросам, заметил Песков.

«Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась, и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Newstes, 17 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что к процессу реформы Конституции Белоруссии должны быть подключены представители всех слоев белорусского общества.

«На мой взгляд он (президент Белоруссии Александр Лукашенко — ИА Newstes) предложил очень перспективную идею — конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент РФ Владимир Путин поддерживает такой его настрой», — сказал Лавров.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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