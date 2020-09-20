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В центр Минска и резиденции Лукашенко стягиваются внутренние войска

В центр Минска и резиденции Лукашенко стягиваются внутренние войска

В центр Минска стягивается техника и личный состав МВД и внутренних войск. Повышенные меры безопасности связаны с объявленной оппозицией воскресной акцией протеста.

Увеличено число нарядов милиции на центральных улицах и проспектах Минска, а также со стороны кольцевой дороги в центр. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД, — сообщила 20 сентября официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова.

В частности, у здания «Минск-ЭКСПО» стоит колонна военной техники, включая БТРы и водометы. Другая колонна грузовиков внутренних войск стоит у ограждения вокруг Дворца независимости — одной из резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко. В район Верховного суда и Дворца независимости стягивается техника и личный состав МВД и внутренних войск. На улице Саперов недалеко от дворца также находится большая колонна милицейской спецтехники, в том числе автобусы и автозаки. Движение автотранспорта там пока не ограничено, передает РИА Новости.

Планируемая акция оппозиции не санкционирована, и МВД призывает граждан не поддаваться на провокации. Также их предупреждают об уголовной ответственности за попытки перекрытия дорог и другие подобные действия.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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