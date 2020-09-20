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В центре Минска начались массовые задержания

В центре Минска начались массовые задержания

Силовики начали задержания в районе площади Победы в центре Минска, где манифестанты вынуждены были остановиться перед перегородившими им путь нарядами ОМОНа. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

По данным агентства, уже порядка 30 манифестантов были выхвачены из толпы и препровождены в автозаки.

Правоохранители начали массово задерживать участников оппозиционной акции на проспекте Независимости в районе ЦУМа в белорусской столице. По меньшей мере уже задержано свыше 10 человек.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, победу на них с 80,1 процента голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Его основного конкурента Светлану Тихановскую поддержали 10,12 процента  проголосовавших.

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По материалам: pnp.ru

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