В центре Минска приостановили работу метрополитена

Анастасия Иванова

Шесть станций метро в центре Минска, где оппозиция планирует провести акции протеста, приостановили работу, сообщил в воскресенье Минский метрополитен.





"Двадцатого сентября в 13.00 (совпадает с мск), в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига. Поезда следуют без остановки на данных станциях", - отмечается в сообщении предприятия.

В этой связи Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.

Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

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