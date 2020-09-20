Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Днепре спасают двухлетнего ребенка с Донбасса, на которого напал дворовой пес (фото)

В Днепре спасают двухлетнего ребенка с Донбасса, на которого напал дворовой пес (фото)

В Днепре спасают двухлетнего ребенка с Донбасса, на которого напал дворовой пес (фото)

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В детской клинической больнице Днепра спасают жизнь двухлетнего ребенка из города Селидово под Донецком, которого сильно порвал домашний пес. Для эвакуации мальчика с линии разграничения пришлось задействовать военную авиацию. Напомним, ранее на Харьковщине ветеринарам пришлось усыпить ротвейлера, загрызшего четырехлетнего ребенка.

Как сообщила в соцсети советник председателя Днепропетровской областной администрации Татяна Губа, инцидент произошел в день рождения ребенка. Во время праздника мальчик вышел во двор и там на него напал дворовой пес. Собака вцепилась в паховую область, в результате мальчик лишился гениталий, анального отверстия и получил повреждение бедренной артерии.

Пострадавшего реанимобилем медицины катастроф Донецкой области привезли на площадку аэроевакуации 66-го мобильного госпиталя, откуда его военным вертолетом доставили в Днепр вместе с мамой.

[img]"[/img]
Спасательная операция

В Днепре за жизнь малыша в течение пяти часов боролись 4 бригады медиков. Одни удаляли поврежденные ткани и восстанавливали разорванные сосуды, а другие спасали мочевой пузырь и защищали кишечник.

В субботу, 19 сентября, пришлось провести еще одну операцию, чтобы сохранить ногу ребенка от ампутации и приступили к решению проблемы с повреждениями почек. По словам волонтера Александры Совы-Тимощенковой, лечение будет долгим и затратным, поэтому ее соратники уже приступили к сбору средств для семьи.

Отметим, что неделей ранее аналогичная трагедия произошла на западе Украины — в Чорткове Тернопольской области два ротвейлера покусали мальчика, который просто шел по улице. Псам удалось выскочить из двора хозяина из-за его невнимательности.

Фото Facebook Татьяны Губы

1214 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Стали известны первые детали о санкционном списке по Белоруссии
Стали известны первые детали о санкционном списке по Белоруссии
Депутат Рады обвинил официальный Киев в предательстве Лукашенко
Депутат Рады обвинил официальный Киев в предательстве Лукашенко
Вирусолог Ершов: второй волна коронавируса в РФ может не быть
Вирусолог Ершов: второй волна коронавируса в РФ может не быть
Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
Губернатор прогнозирует восстановление ярославской экономики в 2021 году
Губернатор прогнозирует восстановление ярославской экономики в 2021
Объявлены лауреаты премий "Поэт года" и "Писатель года"
Объявлены лауреаты премий "Поэт года" и "Писатель года"
В МИД Украины увидели угрозу в выборе Лукашенко опираться на поддержку РФ
В МИД Украины увидели угрозу в выборе Лукашенко опираться на
Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Незаконный оппозиционный женский марш в Минске закончился задержаниями
Незаконный оппозиционный женский марш в Минске закончился задержаниями
"Может быть "снимали" девочку": экс-подруга Тарзана о его экспериментах в постели с Королёвой
"Может быть "снимали" девочку": экс-подруга Тарзана о его
Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Российские пранкеры «развели» главу Европарламента от лица Тихановской
Российские пранкеры «развели» главу Европарламента от лица Тихановской

Топ на сегодня

Трамп похвастался "супер-пупер гиперзвуковой" ракетой
Трамп похвастался "супер-пупер гиперзвуковой" ракетой
Цена российских лекарств от коронавируса не по карману большинству россиян
Цена российских лекарств от коронавируса не по карману большинству
RM рассказал секрет BTS, который они хранили 3 года
RM рассказал секрет BTS, который они хранили 3 года
«Американская демократия» может не пережить ноябрьские выборы — Дэн Коутс
«Американская демократия» может не пережить ноябрьские выборы — Дэн
"Самое великое оружие". Трамп обвинил РФ в краже технологий
"Самое великое оружие". Трамп обвинил РФ в краже технологий

Еще по теме

На юге Мексики крокодил утащил ребенка под воду
Доберман насмерть загрыз малыша в Калининградской области
В Бурятии ребенка насмерть загрызла собака
Все тело в синяках: в Днепре при загадочных обстоятельствах умер двухлетний мальчик