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В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму

В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму
Депутаты Госдумы попросят Генпрокуратуру РФ и ФСБ России проверить информацию о поддержке властями США террористической деятельности в Крыму, сообщил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Прозвучавшие в репортаже NBC News заявления о том, что в Вашингтоне поддерживают, цитирую: "украинские подразделения, воюющие с российскими силами в Крыму", должны быть проверены и, в случае подтверждения, получить адекватную правовую оценку", - сказал Пискарев.

# Политика
По материалам: ria.ru

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