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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Глава латвийской государственной железнодорожной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в Латвии из-за перенаправления Россией товаропотока в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.

Он отметил, что компания планирует немного увеличить объем транспортировки грузов, однако достигнуть показателей прежних лет не удастся.


"В этом году планируем перевезти примерно двадцать пять миллионов тонн грузов, это примерно в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом. В ближайшие годы мы планируем небольшой рост. Но я не вижу возможности заместить объемы грузов из России, которые мы потеряли", — пояснил Клейнбергс.

По словам главы компании, в прежние годы грузы из России составляли до семидесяти процентов от общего грузопотока по LDz. Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля.


"Главная причина падения заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги в Ленинградской области", — подчеркнул он.

Также "Латвийская железная дорога" до конца этого года будет вынуждена уволить полторы тысячи сотрудников — это примерно двадцать четыре процента всех работников. К настоящему моменту работу потеряли уже около тысячи человек.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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