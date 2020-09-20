В Латвии убит известный и влиятельный юрист Павел Ребёнокс

Анастасия Иванова

В своем доме в поселке Лангстини был убит известный и влиятельный латвийский адвокат Павел Ребенокс (Ребенок), пишет Delfi.lv.

Эту информацию первым выставил в соцсети Twitter коллега убитого — юрист Мартиньш Криекис.

«Сегодня ночью был убит мой друг Павел Ребенокс. За поимку убийцы объявляю награду 20 000 евро. И особенно за заказчиков из политиков», — написал юрист.

Криекис утверждает, что в субботу вечером Ребенокс приезжал к нему в гости и домой вернулся поздней ночью.

«Тому, что мы видим — я не верю, что это убийство во время ограбления. Это убийство было совершено с определенной целью», — уверен юрист.

В разговоре с порталом Delfi Криекис отметил, что адвоката убили с применением физической силы. Юрист связал убийство с финансовыми средствами, относящимися к компоненту обязательных закупок электроэнергии (OIK). Также он отметил, что «сопротивление, которое Ребенокс испытал при подаче заявления в правление Latvenergo AО, является беспрецедентным».

Кроме того, Криекис допустил, что за заказным убийством могут стоят некие политические силы.

В пресс-центре Госполиции подтвердили, что Ребенокс был убит. В связи с этим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона — об убийстве, если оно связано с ограблением.

К расследованию подключены большие ресурсы полиции, проводятся оперативные и следственные действия. Проверяются сразу несколько версий преступления.

Павел Ребенокс родился 4 августа 1980 года. Закончил Латвийскую Морскую академию, а также Юридический факультет Латвийского Университета, от партии «Новое время» в 2005 году баллотировался в Рижскую думу и в 2006 году — в Сейм.

В 2003 году Ребенокс стал внештатным советником тогдашнего премьер-министра Латвии Эйнара Репше по вопросам судоходства и портов, после этого он был назначен советником министра финансов по вопросам Вентспилсского порта. Тогда Кабинет министров утвердил его в правлении Вентспилсского порта в качестве представителя Министерства финансов, но в марте 2004 года правительство сняло его с этой должности.

С сентября 2018 года по апрель 2019 года Ребенокс занимал должность председателя совета АО Olainfarm, а в феврале 2019 года стал членом правления управления Рижского свободного порта. Кроме того, с июня по июль 2019 года он был председателем совета государственного энергетического концерна Latvenergo.

С февраля 2019 года Ребенокс также был внештатным советником бывшего министра экономики Ральфа Немиро.

В феврале этого года Ребенокс был избран заместителем председателя правления Рижского свободного порта, но уже в апреле объявил, что выходит из правления Рижского свободного порта, чтобы сохранить за собой статус адвоката.

С 2008 года Павел Ребенокс возглавлял адвокатское бюро Rebenoks & Vilders.

Известно, что в марте прошлого года, будучи еще главой совета Olainfarm, Ребенокс обращался к начальнику латвийской полиции Интсу Кюзису и начальнику Службы госбезопасности Нормунду Межвиетсу в связи с высказанными в его адрес угроз физической расправы.

В разговоре с журналистами адвокат не стал тогда называть ни вид угроз его жизни, ни тех, кто ему угрожал. В Государственной полиции подтвердили, что от Ребенокса было получено заявление, которым занялись специалисты.

Пострадавшим в деле об убийстве Павла Ребенкса является также его бизнес-партнер Ингус Баландин, подтвердил агентству LЕТА Мартиньш Криекис.

По его словам, Баландину были нанесены тяжелые травмы. По информации Firmas.lv, Баландину принадлежит 50,02% долей капитала ветеринарной клиники ООО Franceska VET, где Ребеноксу принадлежит 16,71% долей, а еще по 16,64% долей принадлежат Янису Вилдерсу и Карлису Типансу. На сайте клиники сказано, что Баландин является ее главным ветеринарным врачом.

Представитель полиции Гита Гжибовска ранее тоже сообщила, что в деле об убийстве присяжного адвоката Павла Ребенокса есть еще один пострадавший. Она не прокомментировала то, оказались ли показания этого человека полезными для следствия и то, какие травмы он получил.