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В Ливии возобновляется приостановленная добыча нефти

В Ливии возобновляется приостановленная добыча нефти

Национальная нефтяная корпорация Ливии снимает режим форс-мажора на месторождениях и в портах. Как сообщается на ее сайте, позволит возобновить экспорт нефти.

Режим форс-мажора будет сохранен на месторождениях, где есть угроза присутствия «банд Вагнера» и других вооруженных формирований, которые могут помешать работе компании, цитирует сообщение газета «Коммерсант».

Ранее командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар заявлял, что в стране снова возобновится добыча и сроком на месяц экспорт нефти. Они были остановлены с января.

На фоне протестов, начавшихся из-за недовольства граждан Ливии ухудшением условий жизни, ушло в отставку временное правительство, заседавшее на востоке Ливии с 2014 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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