В Лондоне определили место, где установят памятник Гарри Поттеру

Анастасия Иванова

. Официальная статуя Гарри Поттера появится в Лондоне на Лестер-сквер в конце сентября, сообщает The Independent.

Она присоединится к другим киногероям из проекта "Сцены на площади", в которой уже установлены памятники Багз Банни, Бэтмену, мистер Бину, Мэри Поппинс, Паддингтону и другим персонажам.

Автор скульптуры Анджей Шимчик из Польши. Она изображает Дэниэла Редклиффа в его знаменитой роли во время игры в квиддич из экранизации книги "Гарри Поттер и философский камень".

Статую установят неподалеку от кинотеатра "Одеон", где 4 ноября 2001 года состоялась мировая премьера первого фильма о мальчике, который выжил.