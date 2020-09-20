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В Лондоне определили место, где установят памятник Гарри Поттеру

В Лондоне определили место, где установят памятник Гарри Поттеру
. Официальная статуя Гарри Поттера появится в Лондоне на Лестер-сквер в конце сентября, сообщает The Independent.

Она присоединится к другим киногероям из проекта "Сцены на площади", в которой уже установлены памятники Багз Банни, Бэтмену, мистер Бину, Мэри Поппинс, Паддингтону и другим персонажам.

Автор скульптуры Анджей Шимчик из Польши. Она изображает Дэниэла Редклиффа в его знаменитой роли во время игры в квиддич из экранизации книги "Гарри Поттер и философский камень".


Статую установят неподалеку от кинотеатра "Одеон", где 4 ноября 2001 года состоялась мировая премьера первого фильма о мальчике, который выжил.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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