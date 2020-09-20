В МИД Украины увидели угрозу в выборе Лукашенко опираться на поддержку РФ

Вадим Карасев

Выбор президента Белоруссии Александра Лукашенко опираться на поддержку России представляет угрозу для Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

"Мы видим, что президент Лукашенко сделал свой выбор, и этот выбор - поддержка России. Для нас это безусловно представляет угрозу, и мы будем адекватно реагировать на любое развитие событий в Беларуси, но я хочу сказать очень четко: Украина всегда будет поддерживать белорусский народ", - подчеркнул Кулеба.

Он также заверил граждан Белоруссии в том, что Украина всегда будет придерживаться такой позиции. "Любая помощь, которая нужна народу Беларуси, мы предоставим ее, поделимся своим, но никогда не бросим белорусский народ на произвол судьбы", - добавил дипломат.

Накануне Александр Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также "усилении границы" с Украиной.

