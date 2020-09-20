В сети набирает силу кампания против дороговизны препарата от Covid-19
На этих выходных в российских соцсетях, включая популярные телеграм-каналы, появилась информация о возможной коррупционной составляющей при госзакупке отечественных препаратов от короноавирусной инфекции. «Незыгарь» прямо призывает прокуратуру обратить внимание на ситуацию с препаратом «Арепливир», который с понедельника должен появиться в аптеках.
Описывает схему возможного обогащения за счет бюджетных денег телеграм-канал «Реальная жизнь ВАО», ссылаясь на московского политолога , главу экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеба Кузнецова.
По его словам, «Арепливир» уже с понедельника 21-го сентября будут продавать в аптеках по 12 тыс. рублей (а в госзакупках — по 15).
Они также указывают, что российские производители не изобретали данный препарат, а использовали японскую разработку и сэкономили значительные деньги на исследованиях:
Кроме того, по мнению Кузнецова, молекула «Арепливира» простая и очень знакомая химикам и производителям и сложностей в ее производстве нет:
«Теперь про спрос, который по мнению отдельных «экспертов» так велик, что цена не может быть «низкой», продолжает Кузнецов. — На западе — ни в Европе, ни в США препарат не зарегистрирован. В Японии применяется ограниченно крайне. Для свободного производства торговли остается Индия, Китай, Бангладеш и прочая Азия. Возможно — в перспективе Лат Америка и Африка.
По словам Глеба Кузнецова, на индийском рынке для индийского пациента одна 200 мг таблетка стоит от 30 рублей (у «Санфармы») до 100 рублей.
Есть ли надежда с таким ценообразованием выиграть конкуренцию хоть где-то, задает риторический вопрос политолог? И сам же отвечает — да, безусловно:
«Вот и все. Морали, наверное, не будет. Хотя стоило бы, — резюмирует Кузнецов. — Честно говоря, такого я не видел и не ожидал увидеть. Хотя наблюдал всякое. Например, наши аналоги безпатентных биопрепаратов (моноклональных антител) продаются по цене западных подлинных средств в госзакупках. И это, безусловно, и коррупция, и безобразие и вообще ведет фарму нашу не в ту сторону. Но история с фавипиравиромавиганом — нечто новое и абсолютно невиданное по масштабу. Очень надеюсь, что это будет остановлено. И пиразинамид с атомом фтора достанется российским пациентам по цене пиразинамида с атомом фтора (ну и еще чего-нибудь детишкам на молочишко фармначальникам и их партнерам-производителям), а не в десятки раз дороже».