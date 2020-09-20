В сети набирает силу кампания против дороговизны препарата от Covid-19

Алексей Вольцев

На этих выходных в российских соцсетях, включая популярные телеграм-каналы, появилась информация о возможной коррупционной составляющей при госзакупке отечественных препаратов от короноавирусной инфекции. «Незыгарь» прямо призывает прокуратуру обратить внимание на ситуацию с препаратом «Арепливир», который с понедельника должен появиться в аптеках.

Описывает схему возможного обогащения за счет бюджетных денег телеграм-канал «Реальная жизнь ВАО», ссылаясь на московского политолога , главу экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеба Кузнецова.

По его словам, «Арепливир» уже с понедельника 21-го сентября будут продавать в аптеках по 12 тыс. рублей (а в госзакупках — по 15).

«Если коротко: дженерик японского препарата (с недоказанной эффективностью), в производство которого вложили государственные деньги, но при этом продавать его будут более чем в десять раз дороже, чем аналогичные дженерики в Индии. Хотя производство несложное, а клинические испытания проводить не стали (раз японцы уже все сделали). Смысл, по словам Глеба, только в том, чтобы производитель препарата сказочно обогатился», — пишут модераторы телеграм-канала.

Они также указывают, что российские производители не изобретали данный препарат, а использовали японскую разработку и сэкономили значительные деньги на исследованиях:

«РФПИ еще весной заявлял, что так как в Японии уже давным давно все провели и все знают о безопасности (она сомнительна, но не суть в данном случае) — это дает возможность сильно ускорить и удешевить появление российского аналога. Инвестированы государственные деньги из этого самого РФПИ, то есть уместно говорить о том, что препарат создан не для того чтобы тупо заработать, а с привлечением государственных средств в общественно-полезных целях».

Кроме того, по мнению Кузнецова, молекула «Арепливира» простая и очень знакомая химикам и производителям и сложностей в ее производстве нет:

«Если совсем грубо — то это добрый (ок, не очень добрый) но старый противотуберкулезный пиразинамид (150 рублей за 100 таблеток по 500 мг) с добавлением атома фтора на 6 позицию в пирозиновом ароматическом кольце. Собственно, эта простота и позволяет неограниченно производить препарат на советских заводах по производству старых советских препаратов грошевых вроде пиразинамида или фторхинолонов первых поколений (типа ципрофлоксацина за 50 р 10 таблеток)».

«Теперь про спрос, который по мнению отдельных «экспертов» так велик, что цена не может быть «низкой», продолжает Кузнецов. — На западе — ни в Европе, ни в США препарат не зарегистрирован. В Японии применяется ограниченно крайне. Для свободного производства торговли остается Индия, Китай, Бангладеш и прочая Азия. Возможно — в перспективе Лат Америка и Африка.

По словам Глеба Кузнецова, на индийском рынке для индийского пациента одна 200 мг таблетка стоит от 30 рублей (у «Санфармы») до 100 рублей.

«При 380 рублях в российской рознице за таблетку отечественного препарата (и 550 рублях в госзакупках). За рубеж индусы продают дороже — что есть, то есть. Но даже на премиальном без кавычек японском рынке гленмарковская таблетка стоит дешевле, чем произведенная в России российским производителем для внутреннего потребления».

Есть ли надежда с таким ценообразованием выиграть конкуренцию хоть где-то, задает риторический вопрос политолог? И сам же отвечает — да, безусловно:

«Если российский бюджет будет по 500 рэ платить за каждую таблеточку и отправлять ее любимым союзникам как часть очередного невозвратного кредита».

«Вот и все. Морали, наверное, не будет. Хотя стоило бы, — резюмирует Кузнецов. — Честно говоря, такого я не видел и не ожидал увидеть. Хотя наблюдал всякое. Например, наши аналоги безпатентных биопрепаратов (моноклональных антител) продаются по цене западных подлинных средств в госзакупках. И это, безусловно, и коррупция, и безобразие и вообще ведет фарму нашу не в ту сторону. Но история с фавипиравиромавиганом — нечто новое и абсолютно невиданное по масштабу. Очень надеюсь, что это будет остановлено. И пиразинамид с атомом фтора достанется российским пациентам по цене пиразинамида с атомом фтора (ну и еще чего-нибудь детишкам на молочишко фармначальникам и их партнерам-производителям), а не в десятки раз дороже».