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В ВОЗ объяснили, почему в Европе ухудшается эпидобстановка

В ВОЗ объяснили, почему в Европе ухудшается эпидобстановка

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Осложнение эпидемиологической обстановки в государствах Балканского региона и во всей Европе связано с несоблюдением мер защиты против коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Белграде. Об этом сообщает в воскресенье РИА «Новости».

Власти Албании, Боснии и Герцеговины, Словении, Северной Македонии, Хорватии, также Черногория и самопровозглашенная республика Косово отмечают рост числа больных и умерших от COVID-19 после июльского и августовского снижения заболеваемости, ослабления мер и частичного открытия границ.

В представительстве ВОЗ отметили, что «мы сталкиваемся с серьезной эпидемиологической ситуацией не только в регионе, но и во всей Европе». В организации подчеркнули важность того, чтобы все страны реагировали на ситуацию адекватными мерами здравоохранения, координировано и решительно. Речь идёт в том числе о проверке предполагаемых случаев, карантине для контактировавших лиц, сохранении дистанции.

«Причины ухудшения (эпидобстановки) — в несоблюдении гражданами мер, особенно на отдыхе, на стадионах, в ночных клубах, религиозных объектах и на празднествах и при других массовых собраниях», — заявили в ВОЗ.

Там добавили, что профилактика COVID-19 и контроль над инфекцией стали серьезным вызовом для некоторых государств.

Как заявил ранее директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова академик РАН Евгений Шляхто в интервью «Парламентской газете», второй волны COVID-19 в том виде, в каком была первая, точно не будет.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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