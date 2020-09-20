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Валентина Легкоступова могла совершить суицид

Валентина Легкоступова могла совершить суицид

Смерть исполнительницы Валентины Легкоступовой не дает покоя многим поклонникам певицы. Каждый день в сети появляется новая информация о последних днях ее жизни. В сети в открытом доступе даже появилось фотография экспертного заключения, которое наконец получили родственники погибшей певицы. Там говорится, что Валентина перед смертью была жестко избита.


В документе сказано, что на теле женщины найдены многочисленные травмы. Многие уверят, что живого места на теле певицы не оставил Юрий Фирсов, который был женат на Легкоступовой чуть больше месяца.


«Характер повреждений, их количество и распространение по всему телу указывают на то, что перед смертью она была жестоко избита. В результате единичного падения подобные травмы получиться не могут»,

— рассказал адвокат дочери Легкоступовой Сергей Жорин.

Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни подозревают, что Валентина не могла получить эти травмы, упав в ванной, поэтому виноват Фирсов. Другие же думают, что певица не выдержала депрессии и совершила самоубийство.

Напомним, 11 августа стало известно, что Легкоступову доставили в больницу с травмой головы. Ее супруг заявил, что певица упала в ванной.

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По материалам: popcake.tv

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