Вирусолог Ершов: второй волна коронавируса в РФ может не быть

Анастасия Иванова

Сотрудник Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов считает, что коронавирусная инфекция в России распространяется своеобразно. Он так же считает, что в РФ втора волна вируса может не наступить.

«В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — цитирует академика Ura.ru.

При этом ученый считает, что в России стране до сих пор продолжается первая волна пандемии коронавируса, в то время как в Европе говорят наступает вторая. По мнению Ершова, Россия, возможно, второй волны избежит.

Академик также высказал уверенность, что уже через 6−12 месяцев коронавирус перестанет быть проблемой, так как уже разрабатываются вакцины, а врачи научились лечить больных Covid-19.