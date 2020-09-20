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Вирусолог Ершов: второй волны коронавируса в РФ может не быть

Вирусолог Ершов: второй волны коронавируса в РФ может не быть

Сотрудник Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов считает, что коронавирусная инфекция в России распространяется своеобразно. Он так же считает, что в РФ втора волна вируса может не наступить.

«В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — цитирует академика Ura.ru.

При этом ученый считает, что в России стране до сих пор продолжается первая волна пандемии коронавируса, в то время как в Европе говорят наступает вторая. По мнению Ершова, Россия, возможно, второй волны избежит.

Академик также высказал уверенность, что уже через 6−12 месяцев коронавирус перестанет быть проблемой, так как уже разрабатываются вакцины, а врачи научились лечить больных Covid-19.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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