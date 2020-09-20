Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » ВСУ устроили стрельбу под Донецком: события ночи 20 сентября

ВСУ устроили стрельбу под Донецком: события ночи 20 сентября

ВСУ устроили стрельбу под Донецком: события ночи 20 сентября

Вооруженные силы Украины в субботу 19 сентября обстреляли окраины Донецка из стрелкового оружия. Об этом сообщил журналистам представитель ДНР. «В 20.45 по направлению населённый пункт Пески — населённый пункт Весёлое зафиксировано 15 выстрелов из стрелкового оружия», — сказал представитель властей республики.

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что он лично, и его партия «Европейская солидарность» спасли страну. Об этом бывший глава государства заявил на встрече с жителями Тернополя в субботу, 19 сентября. Порошенко подчеркнул, что его партия является политической силой, которой можно гордиться.

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний раскритиковал политику официального Киева в отношении событий в Белоруссии. Он подчеркнул, что президент Александре Лукашенко всегда поддерживал Украину, даже несмотря на ее «явную пронатовскую позицию», но во время политического кризиса в соседней стране Киев заявил о поддержке белорусской оппозиции.

В американском журнале National Interest, специализирующем на безопасности США, опубликован текст с комментарием публициста Питера Сучиу о том, что значит создание российского гиперзвукового блока «Авангард» для Соединенных Штатов. . Он приводит официальную позицию Китая, который считает, что оснащенные ядерными головками «Авангарды» могут «опустошить» оборону США.

Сотрудник Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов считает, что коронавирусная инфекция в России распространяется своеобразно. При этом ученый считает, что в России стране до сих пор продолжается первая волна пандемии коронавируса, в то время как в Европе говорят наступает вторая. По мнению Ершова, Россия, возможно, второй волны избежит.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

ВСУ устроили стрельбу под Донецком: события ночи 20 сентября
ВСУ устроили стрельбу под Донецком: события ночи 20 сентября
Сразу три московских соцпроекта признаны лучшими в России
Сразу три московских соцпроекта признаны лучшими в России
Анна Седокова и Янис Тимма поженились
Анна Седокова и Янис Тимма поженились
В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму
В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму
«Двигает бедрами, как бог!» — 12 случаев, когда Чонгук был на пике сексуальности
«Двигает бедрами, как бог!» — 12 случаев, когда Чонгук был на пике
Три простых денежных обряда на осеннее равноденствие
Три простых денежных обряда на осеннее равноденствие
Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян
Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян
Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в конце октября в традиционном формате
Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в конце октября в традиционном
В Ливии возобновляется приостановленная добыча нефти
В Ливии возобновляется приостановленная добыча нефти
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Вирусолог Ершов: второй волны коронавируса в РФ может не быть
Вирусолог Ершов: второй волны коронавируса в РФ может не быть
"Кинотавр-2020": выбираем лучший образ
"Кинотавр-2020": выбираем лучший образ

Топ на сегодня

RM рассказал секрет BTS, который они хранили 3 года
RM рассказал секрет BTS, который они хранили 3 года
Популярный блогер из Дагестана с купленным дипломом три года делала процедуры знаменитостям
Популярный блогер из Дагестана с купленным дипломом три года делала
"Самое великое оружие". Трамп обвинил РФ в краже технологий
"Самое великое оружие". Трамп обвинил РФ в краже технологий
Незаконный оппозиционный женский марш в Минске закончился задержаниями
Незаконный оппозиционный женский марш в Минске закончился задержаниями
Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян
Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян

Еще по теме

Депутат Рады обвинил официальный Киев в предательстве Лукашенко
Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
Украинский депутат раскритиковал Порошенко за введение военного положения
Порошенко изобразил, что рад введенным против него российским санкциям