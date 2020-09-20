ВСУ устроили стрельбу под Донецком: события ночи 20 сентября

Анастасия Иванова

Вооруженные силы Украины в субботу 19 сентября обстреляли окраины Донецка из стрелкового оружия. Об этом сообщил журналистам представитель ДНР. «В 20.45 по направлению населённый пункт Пески — населённый пункт Весёлое зафиксировано 15 выстрелов из стрелкового оружия», — сказал представитель властей республики.

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что он лично, и его партия «Европейская солидарность» спасли страну. Об этом бывший глава государства заявил на встрече с жителями Тернополя в субботу, 19 сентября. Порошенко подчеркнул, что его партия является политической силой, которой можно гордиться.

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний раскритиковал политику официального Киева в отношении событий в Белоруссии. Он подчеркнул, что президент Александре Лукашенко всегда поддерживал Украину, даже несмотря на ее «явную пронатовскую позицию», но во время политического кризиса в соседней стране Киев заявил о поддержке белорусской оппозиции.

В американском журнале National Interest, специализирующем на безопасности США, опубликован текст с комментарием публициста Питера Сучиу о том, что значит создание российского гиперзвукового блока «Авангард» для Соединенных Штатов. . Он приводит официальную позицию Китая, который считает, что оснащенные ядерными головками «Авангарды» могут «опустошить» оборону США.

Сотрудник Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов считает, что коронавирусная инфекция в России распространяется своеобразно. При этом ученый считает, что в России стране до сих пор продолжается первая волна пандемии коронавируса, в то время как в Европе говорят наступает вторая. По мнению Ершова, Россия, возможно, второй волны избежит.