Защита от сезонного гриппа: сколько стоит вакцинация разных столицах мира

Вадим Карасев

Вакцинация — самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений на сегодняшний день. Защитный эффект от прививки проявляется уже через 10–15 дней после введения вакцины и длится около года. В России и других странах начались прививочные кампании по рекомендациям ВОЗ, но далеко не везде вакцину можно получить бесплатно. Ruposters сравнил цены на прививки в столицах мира.



Программа вакцинации от гриппа в Москве началась 1 сентября полностью бесплатна. В 44 мобильных пунктах, расположенных около метро и других общественных центров притяжения, в свободном режиме предлагают услуги по вакцинированию отечественными прививками.

В таких мобильных пунктах может привиться абсолютно любой желающий старше 18 лет. Всем детям и подросткам также предоставляется бесплатная вакцинация в школах и детских поликлиниках. Всего в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа.

"На сегодняшний день привились более миллиона москвичей, это огромная цифра. Открыто 450 прививочных пунктов, в том числе около полусотни мобильных. И москвичи с большой охотой и активно идут прививаться. Это очень правильно, очень хорошо, и я выражаю благодарность всем, кто это своевременно сделал. Мы рассчитываем, что в этом году привито будет около шести миллионов человек", — сказал Мэр Москвы Сергей Собянин в недавнем интервью.

Он также отметил, что вакцинация поможет сбить волну сезонной заболеваемости вирусными инфекциями и избежать эпидемии гриппа и ОРВИ, которая может усложнить ситуацию с COVID-19.

В Лондоне программу вакцинации осуществляет государственная организация NHS. Однако в британской столице бесплатная прививка предоставляется только, не всем, а только тем, кто входит в определенную группу риска: люди старше 65 лет, соцработники, беременные, прооперированные и дети с серьезными заболеваниями. Остальные взрослые и здоровые подростки должны заплатить за прививку около 20 фунтов стерлингов (2000 рублей)

В Мадриде все еще сложнее : сама вакцина бесплатна для людей, находящихся в зоне риска заболевания гриппом, но инъекция этой вакцины платная для всех категорий лиц. Стоимость инъекции зависит от того, кто ее делает (врач или медсестра) а также от того, какой страховой полис у пациента.

В целом, любое посещение врача покрывается страховкой, за которую испанцы платят ежемесячно по 40-50 евро. Для тех же групп, которые не входят в зону риска, стоимость самой вакцины варьируется от 6 до 10 евро (800 рублей).

В Париже вакцина также бесплатно предоставляется только определенным группам граждан, входящих в зону риска, однако этот перечень обширнее, чем в Великобритании. Бесплатная вакцинация предоставляется некоторым бюджетным и социальным работникам, но только по месту проживания и в клиниках, финансируемых работодателем. В этом году вакцину можно приобрести в аптеках за 6-10 евро, в зависимости от производителя.

В Германии разные административные округа участвуют в вакцинации по-разному. В Берлине и других крупных городах была организована дополнительная рекламная кампания по вакцинации от гриппа. Прививки бесплатно делают медицинским работникам и людям старше 65 лет.

Онлайн калькулятор немецкой страховки

В целом же прививку можно делать ежегодно, и прием врача вместе с инъекцией входит в стандартную медицинскую страховку, которая полностью зависит от зарплаты жителя Германии. Согласно калькуляторам цен, страховка официально трудоустроенного офисного работника, проживающего, например, в Бремене и получающего ежемесячно 8 тысяч евро обойдется ежемесячно в 350 евро.

В Варшаве бесплатную вакцинацию могут сделать только люди старше 75 лет, и только от одного производителя вакцин – польской VaxigripTetra. Всем остальным вакцинация обойдется в 45 злотых, при этом обязательно рекомендуют делать две инъекции, так что итоговая вакцинация обойдется в 90 злотых (1800 рублей).

В нынешнем году в Польше действует государственная программа возмещения стоимости за сделанную прививку, но только для определенных групп граждан, находящихся в зоне риска, и возвращает только 50% от цены.

В Норвегии стоимость прививки покрывается специальным страховочным планом, однако не каждый терапевт может выдать направление на прививку. Если норвежец захочет привить своего ребенка от гриппа, то ему нужно будет найти специального педиатра, который сертифицирован в программе "Вакцины для детей", и только он уполномочен выписать нужную бумагу.

При этом в Осло есть программа, по которой любому взрослому можно сделать прививку в аптеках и продуктовых магазинах. Но такие прививки платные – около 230 норвежских крон (1900 рублей). Также есть возможность бесплатно привиться по программе национального производителя лекарств Walgreens, но по факту это просто рекламная акция частной компании, которую фармакологический бизнес периодически проводит с 1999 года в северных и балтийских странах Европы и с таким же успехом может ее прекратить.

В Праге сейчас, в период пандемии, активно рекламируется политическая кампания Министерства здравоохранения, по которой людям предлагают сделать бесплатную прививку от гриппа. Но если вчитаться, то эта щедрость распространяется только на людей, находящихся в больницах, домах престарелых и на самих врачей и медсестер, причем работающих только в отделениях с повышенной долей риска заболеть сезонным гриппом.

Чешские парламентарии на пресс-конференции, посвященной программе по вакцинации от гриппа

Для всех остальных Чешское государство предлагает рассматривать в качестве приоритетной прививку, оплаченную из фондов государственного медицинского страхования, за которую чехи платят ежегодный налог около 155 евро (13 тысяч рублей).

В Гонконге, пожалуй, дороже всего стоит сделать прививку. Вакцинация обычных граждан может обойтись в 200 долларов за прием терапевта и саму прививку (около 2000 российских рублей). В городе также реализуются две социальных программы, по которым прививку можно сделать условно бесплатно.

По одной программе среди людей, попадающих в группы риска, реализуются специальные ваучеры на медицинское обслуживание. По второй схеме "Финансирование вакцины" госорганы поставляют бесплатно только саму вакцину, а сама инъекция будет платной. Стоимость зависит от категории медработника, типа клиники и территориального органа. Есть даже специальная форма , в которой можно выбрать все параметры и найти для себя конкретного врача, который сможет сделать прививку.

В южнокорейском Сеуле, где дисциплинированные граждане сразу начали носить маски, а государство быстро ввело систему массовых тестирований (что позволило радикально снизить удар первой волны коронавируса), прививок, в отличие от соседей, не боятся. С 9 сентября там идет программа бесплатной вакцинации, причем каждую неделю прививаются разные категории граждан. До октября власти планируют вакцинировать до 19 миллионов человек, это 37% населения страны.

В Токио нет государственной программы по бесплатному вакцинированию населения. Любой может купить вакцину отдельно или сделать прививку по страховке. В целом в стране нельзя сделать никакую прививку бесплатно. Прививка в Японии обойдется примерно в 5 тысяч йен (3,5 тысячи рублей)

В японском обществе сильны антипрививочные настроения и чиновники не желают портить отношения с населением, предпочитая не тратить налоги на кампании по вакцинации. Хотя, по статистике ВОЗ, один доллар, потраченный на программу вакцинации, в конечном счете экономит здравоохранению страны до трех долларов на лечение тяжелых больных.