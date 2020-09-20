Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян

Алексей Вольцев

Певица Рита Дакота сообщила в Instagram, что застряла в Турции из-за положительного теста на коронавирус.

Исполнительница рассказала, что все анализы на COVID-19, сданные в России, показали отрицательный результат. Однако в Турции тест оказался положительным.

"Меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку — отказывают", — пожаловалась Дакота.

Певица отметила, что теперь она сможет сдать новый тест только через неделю. При этом ее "держат в заточении в маленькой комнате, и к ней прикрепили охранника".

"Помогите мне вызвать независимую лабораторию и пересдать этот анализ, я хочу домой", — обратилась она к россиянам.

Ранее артистка сообщила, что отправилась в спонтанный отпуск в Турцию. При этом она призналась, что оставила двухгодовалую дочь Мию на три дня с бабушкой. Некоторые подписчики возмутились поведением девушки и выразили мнение, что артистка относится к своему ребенку "легкомысленно". Тем не менее многие фанаты поддержали звезду и возмутились негативными комментариями, посчитав, что любой человек имеет право на отдых.