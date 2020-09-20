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Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян

Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян
Певица Рита Дакота сообщила в Instagram, что застряла в Турции из-за положительного теста на коронавирус.
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В видео подробно описываю ситуацию. Если вкратце: все мои русские анализы идеальны (кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное - антитела ). В Турции показывает положительный тест и меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку - отказывают. Самое раннее- через неделю сдать новый тест и снова тут же😭 Помогите мне вызвать независимую лабораторию и пересдать этот анализ, я хочу домой😢. Пожалуйста, пишите строго моему юристу @pravobloger , не мне и не в директ 🙏 Если вы можете как-то нам поспособствовать выбраться из этой абсурдной ситуации и просто пересдать тест ещё раз, в другом месте и сразу, а не через неделю. (Абсолютно здорового Феда закрыли отдельно от меня и грозятся на 14 дней 😖 мы в шоке и не понимаем, что нам делать...)

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Исполнительница рассказала, что все анализы на COVID-19, сданные в России, показали отрицательный результат. Однако в Турции тест оказался положительным.

"Меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку — отказывают", — пожаловалась Дакота.

Певица отметила, что теперь она сможет сдать новый тест только через неделю. При этом ее "держат в заточении в маленькой комнате, и к ней прикрепили охранника".

"Помогите мне вызвать независимую лабораторию и пересдать этот анализ, я хочу домой", — обратилась она к россиянам.

Ранее артистка сообщила, что отправилась в спонтанный отпуск в Турцию. При этом она призналась, что оставила двухгодовалую дочь Мию на три дня с бабушкой. Некоторые подписчики возмутились поведением девушки и выразили мнение, что артистка относится к своему ребенку "легкомысленно". Тем не менее многие фанаты поддержали звезду и возмутились негативными комментариями, посчитав, что любой человек имеет право на отдых.

# В мире
По материалам: ria.ru

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