Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян

View this post on Instagram

В видео подробно описываю ситуацию. Если вкратце: все мои русские анализы идеальны (кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное - антитела ). В Турции показывает положительный тест и меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку - отказывают. Самое раннее- через неделю сдать новый тест и снова тут же😭 Помогите мне вызвать независимую лабораторию и пересдать этот анализ, я хочу домой😢. Пожалуйста, пишите строго моему юристу @pravobloger , не мне и не в директ 🙏 Если вы можете как-то нам поспособствовать выбраться из этой абсурдной ситуации и просто пересдать тест ещё раз, в другом месте и сразу, а не через неделю. (Абсолютно здорового Феда закрыли отдельно от меня и грозятся на 14 дней 😖 мы в шоке и не понимаем, что нам делать...)