Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Медведчука приготовилась попасть в рай

Жена Медведчука приготовилась попасть в рай

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Супруга народного депутата Виктора Медведчука Оксана Марченко, которая оказалась владелицей одной из самых дорогих яхт в мире, показала место своей силы.

Им оказалось море, которое в сочетании с солнцем, сосновым ароматом и спелыми деревенскими овощами и фруктами телеведущая назвала настоящим раем.

«Если это есть в будущей жизни, я за! И непременно поменьше злых, желчных и несчастных в своем гневе людей», — написала она в сети, показав свои фото.

Напомним, в августе семейство Медведчука и Марченко провело очередной отпуск в аннексированном Крыму, где украинскому политику принадлежит элитное поместье.

941 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Милиция в Бресте применила слезоточивый газ на акции протеста
Милиция в Бресте применила слезоточивый газ на акции протеста
Песков рассказал о взаимном доверии и уважении между Москвой и Минском
Песков рассказал о взаимном доверии и уважении между Москвой и Минском
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном
Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Обоюдный интерес. Силуанов прояснил плюсы выдачи кредита Белоруссии
Обоюдный интерес. Силуанов прояснил плюсы выдачи кредита Белоруссии
Где черпать энергию и как становиться сильнее типичному интроверту
Где черпать энергию и как становиться сильнее типичному интроверту
Уровень доверия Москвы и Минска гарантирует невмешательство — Песков
Уровень доверия Москвы и Минска гарантирует невмешательство — Песков
В центр Минска и резиденции Лукашенко стягиваются внутренние войска
В центр Минска и резиденции Лукашенко стягиваются внутренние войска
Люди, рожденные в осеннее равноденствие: характер, слабости и сильные стороны
Люди, рожденные в осеннее равноденствие: характер, слабости и сильные
Стало известно имя самого богатого жителя Германии
Стало известно имя самого богатого жителя Германии
Названы знаки зодиака, которым проще завоевать внимание окружающих
Названы знаки зодиака, которым проще завоевать внимание окружающих
В центре Минска приостановили работу метрополитена
В центре Минска приостановили работу метрополитена

Топ на сегодня

Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян
Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян
Три простых денежных обряда на осеннее равноденствие
Три простых денежных обряда на осеннее равноденствие
Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в конце октября в традиционном формате
Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в конце октября в традиционном
В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму
В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму
Незаконный оппозиционный женский марш в Минске закончился задержаниями
Незаконный оппозиционный женский марш в Минске закончился задержаниями

Еще по теме

Савченко сделала женам Порошенко и Медведчука предложение
Разумков не видит оснований для исключения из списка кума семьи Медведчука
В Киеве прогремел взрыв возле офиса Медведчука: видео с места инцидента
Бывший «регионал» Нестор Шуфрич в третий раз стал отцом