Жена Медведчука приготовилась попасть в рай

Лидия Мартынова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Супруга народного депутата Виктора Медведчука Оксана Марченко, которая оказалась владелицей одной из самых дорогих яхт в мире, показала место своей силы.

Им оказалось море, которое в сочетании с солнцем, сосновым ароматом и спелыми деревенскими овощами и фруктами телеведущая назвала настоящим раем.

«Если это есть в будущей жизни, я за! И непременно поменьше злых, желчных и несчастных в своем гневе людей», — написала она в сети, показав свои фото.

Напомним, в августе семейство Медведчука и Марченко провело очередной отпуск в аннексированном Крыму, где украинскому политику принадлежит элитное поместье.