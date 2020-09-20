Звездный Instagram: сводки с "Кинотавра" и много фото с детьми
Третья неделя сентября выдалась очень богатой на события, о чем звезды активно рассказывали в своих инстаграм-аккаунтах. Пока одни оценивали новые российские картины в рамках "Кинотавра-2020", который в эти дни проходил в Сочи, другие продолжали прощаться с летом и делились красочными снимками из путешествий.
В их числе была и Настя Ивлеева, которая рассказала о поездке в Африку, где сейчас снимает новые выпуски для тревел-шоу "Орел и решка". Телеведущая сообщила, что уже пострадала от укуса мухи цеце, но при этом все равно призналась, что всей душой влюбилась в Африку. Отдых Дженнифер Лопес и Марии Шараповой на этой неделе был более спокойным: Джен наслаждалась прибрежными закатами на пляже, а Маша вместе с возлюбленным Александром Гилксом совершала восхождение на гору (на какую именно, спортсменка не уточнила).
По традиции звезды публиковали в своих инстаграмах и много снимков с детьми. Особенно отличились Ева Лонгория, Яна Рудковская, Синди Кроуфорд, Светлана Лобода и Анастасия Шубская — последняя показала снимок с прогулки по подмосковному лесу с сыновьями, которые удобно разместились в двухместной коляске.
О том, какими снимками на этой неделе звезды еще радовали своих подписчиков в соцсетях, рассказываем в нашей традиционной рубрике "Звездный Instagram".