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Звездный Instagram: сводки с "Кинотавра" и много фото с детьми

Звездный Instagram: сводки с "Кинотавра" и много фото с детьми

Третья неделя сентября выдалась очень богатой на события, о чем звезды активно рассказывали в своих инстаграм-аккаунтах. Пока одни оценивали новые российские картины в рамках "Кинотавра-2020", который в эти дни проходил в Сочи, другие продолжали прощаться с летом и делились красочными снимками из путешествий.

В их числе была и Настя Ивлеева, которая рассказала о поездке в Африку, где сейчас снимает новые выпуски для тревел-шоу "Орел и решка". Телеведущая сообщила, что уже пострадала от укуса мухи цеце, но при этом все равно призналась, что всей душой влюбилась в Африку. Отдых Дженнифер Лопес и Марии Шараповой на этой неделе был более спокойным: Джен наслаждалась прибрежными закатами на пляже, а Маша вместе с возлюбленным Александром Гилксом совершала восхождение на гору (на какую именно, спортсменка не уточнила).

По традиции звезды публиковали в своих инстаграмах и много снимков с детьми. Особенно отличились Ева Лонгория, Яна Рудковская, Синди Кроуфорд, Светлана Лобода и Анастасия Шубская — последняя показала снимок с прогулки по подмосковному лесу с сыновьями, которые удобно разместились в двухместной коляске.

О том, какими снимками на этой неделе звезды еще радовали своих подписчиков в соцсетях, рассказываем в нашей традиционной рубрике "Звездный Instagram".


Ирина Шейк


Татьяна Навка


Полина Гагарина


Анна Седокова


Мария Кожевникова


Екатерина Климова


Ксения Собчак


Нина Агдал


Настя Каменских


Кети Топурия


Виктория Шелягова


Эмбер Херд


Светлана Бондарчук


Елена Летучая


Элджей


Дженнифер Лопес


Настя Ивлеева


Анастасия Шубская с детьми


Джиджи Хадид


Леся Кафельникова


Наталья Ионова


Мария Шарапова


Анна Чиповская


Ирена Понарошку с сыном


Кристина Асмус


Елена Перминова


Анастасия Решетова


Яна Рудковская с сыном


Робин Райт


Нюша


Наталья Водянова


Дима Билан


Ким Кардашьян


Синди Кроуфорд и Кайя Гербер


Лили-Роуз Депп


Feduk


Тина Кунаки


Рита Дакота


Кортни Кардашьян


Рената Литвинова


Алессандра Амбросио


Влад Соколовский и Ангелина Суркова


Светлана Лобода с дочерью


Эшли Грэм


Регина Тодоренко


Ирина Горбачева


Пелагея


Тина Канделаки


Ева Лонгория с сыном


Джорджина Родригес


Екатерина Варнава


Елена Темникова


Алена Шишкова


Полина Гагарина, Сергей Лазарев и Ани Лорак


Кейт Хадсон с дочерью


Елена Крыгина


Надежда Оболенцева


Дарья Клюкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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