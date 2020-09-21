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100 мудрых статусов про жизнь и реальность

Жизнь – удивительная штука, не подвластнаяникаким законам. Никто не может дать четких указаний, как человеку нужно жить.Однако существуют мудрые изречения, способные многое расставить по местам.Предлагаем вашему вниманию статусы о жизни, которые заставляют задуматься. ТОП - 100статусов о жизниИстинная жизненная мудрость – рассчитывать только на сегодня.Боясь стать никем, многие становятся кем попало.Секрет ежедневного счастья – радоваться мелочам.Мудр не тот, кто следует принципам, а кто может переступить через них.Жизнь кажется прекрасной, когда начинаешь замечать ее.Не нужно спешить – всему свое время.Не радуйся заранее тому, чего еще нет.Главное – не черстветь сердцем и душой.Плохая жизнь только у тех, кто постоянно собирается жить.Мы всегда любим то, что недоступно нам.Лучше ничего не делать, чем делать это наполовину.Каждый человек живет так, как ему хочется. И отвечает он за это тоже сам.Вера в светлое будущее делает настоящее прекрасным.Надежда на лучшее и готовность к худшему – лучший способ никогда не разочаровываться.Самое глупое в этой жизни – стараться кому-то угодить.Пока вы жалуетесь на жизнь, она проходит.Есть всего два решения – правильное и то, которое человек принимает.Оглянитесь: все, что было раньше мечтой, сейчас – реальность.Порой нужно совершать ошибки, чтобы понять, почему так не нужно было делать.Замечательная жизнь начинается с замечательных мыслей.Неважно, сколько раз ты упал – важно, чтобы ты каждый раз поднимался.Чем больше света в нас самих, тем ярче жизнь вокруг.Каждому закату на смену приходит рассвет.Счастлив тот, кто дарит добро безвозмездно.Счастье в том, до чего нельзя дотронуться.Если человек думает, что он все знает, он не знает ничего.Любая случайность приводит к важному опыту.Нет ничего более кратковременного, чем «навсегда».Нельзя отмотать время и изменить жизнь, но всегда есть шанс прожить ее по-другому.Счастье – в мелочах.Человек учится только на своих ошибках.Счастливая жизнь – жизнь без колебаний, сожалений и лишних раздумий.Во всем нужно искать только хорошее, и тогда оно будет искать вас.Страх – барьер на пути к полноценной жизни.Каждый, кто приходит в вашу жизнь, преподносит жизненный урок.Мудрость – это то, чему нельзя научиться у других.Слишком много мыслей мешают жить счастливо.Главное в жизни – знать, чего ты хочешь и не позволять сбить себя с толку.В страшных и опасных ситуациях человек склонен верить в чудо.Избавляясь от барахла, не нужно его рассматривать.Подозрение хуже знания. Знание имеет рамки, а подозрение безгранично.Самообман – путь к саморазрушению.Жизнь заключается в том, чтобы ощущать, что живешь.Помочь можно только тому, кто этого действительно хочет.Не смотря вперед, человек окажется сзади.Относись к жизни хорошо, и увидишь, что она также будет относиться к тебе.Любое падение – толчок к новой жизни.Не нужно возвращаться туда, откуда однажды решили уйти.В жизни намного меньше важных вещей, чем кажется.В жизни главное – не спешить.Не тратьте время на то, что не приносит вам радости.В любой ситуации важно оставаться человеком.Второй шанс дают мудрые люди, третий – глупцы.Глупейшее желание – стремление всем нравиться.Кто может – тот делает. Кто не может – критикует.Нет ничего проще, чем жизнь. Но люди постоянно ее усложняют.Любовь к себе – секрет постоянного счастья и гармонии.Во всех неудачах виноват только ты сам.Тот, кто умеет ждать, обретает настоящее счастье.Тому, кто идет против ветра, не получится плюнуть в спину.Ваше никогда от вас не уйдет.Счастливым нужно быть сегодня, не рассчитывая на завтра.Каждое поражение приближает нас к победе.Человек всегда найдет время для того, что ему важно.Всегда нужно подвергать сомнению то, что считаете аксиомой.Без «завтра» ты не узнаешь, как хорошо тебе было вчера.Счастье не в купюрах, а в людях, которые всегда рядом.Нет плохих людей – есть просто несчастливые.Все в твоих руках. Поэтому не вздумай их опускать.Главное – вера в себя. Мнение других людей постоянно меняется.Даже не думайте, что у вас может что-то не получиться.Любовь к себе – самое взаимное чувство.Не нужно усложнять себе жизнь лишними мыслями.Сила человека – в признании его ошибок.Нет ничего такого, чего нельзя было бы пережить.Относись к поражениям, как к опыту.В любой непонятной ситуации жди и наблюдай.То, что снаружи не способно долго действовать. Внутренняя сила – вечный двигатель.Страх – причина несчастий миллионов людей.Во всех ситуациях оставайтесь светлым человеком. Вы притянете себе подобных.Не нужно навязываться туда, где тебе не рады.Если вас бросили, последнее, что нужно делать, – жалеть себя.Иногда, чтобы понять, правильно ли ты идешь, нужно сделать несколько шагов назад.Не распыляйся на мелочи, не играющие важной роли.Если кажется, что вы зашли в тупик, вам не кажется.Делайте то, что вам нравится.Важно в этой жизни – не потерять себя в череде взлетов и падений.Имейте наглость жить так, как хочется вам.Если вы кого-то предали, будьте уверены – предадут и вас.Не имейте глупую привычку – поступать так, как хотят другие.О прошлом не стоит сожалеть – оно мертво.Живите сегодня – завтра может и не быть.Самое лучшее приходит к нам неожиданно.Проблема – не повод для жалоб, а повод бросить вызов самому себе.Счастлив тот, кто гонится не за людьми, а за мечтами.Нет плохих или хороших дней. Есть только плохое или хорошее отношение к ним.Избавляйтесь от обид – они отравляют жизнь.Затягивая принятие решение, вы уже решили оставить все, как было.Почти 90% того, чего вы боитесь, не случится.Когда твои мечты становятся сильнее страхов, они начинают сбываться.
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По материалам: intrigue

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