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221 год назад начался знаменитый переход через Альпы армии Суворова

221 год назад начался знаменитый переход через Альпы армии Суворова

В середине августа 1799 года Александр Суворов получил предписание от императора России об отводе союзных войск в Швейцарию для соединения с находившимся там русским корпусом Римского-Корсакова. 21 сентября 1799 года войска Суворова выступили в Швейцарский поход.

Швейцарский поход — переход выступивших из Северной Италии русских и австрийских войск под командованием фельдмаршала Александра Васильевича Суворова, участвовавших в войне Второй коалиции, через Альпы в направлении Австрии. Этот поход явился составной частью русско-французской войны (1798-1800) и продолжением Итальянского похода (1799).

Суворов спланировал свой маршрут так, чтобы нанести удар во фланг и тыл французов. Русский полководец предполагал использовать традиционный для него прием быстроты и натиска. Он стремился поскорее преодолеть свой путь, чтобы неожиданно «напасть на противника с самой чувствительной стороны». Поэтому Суворов выбрал кратчайший, хотя и наиболее тяжелый, путь через перевал Сен-Готард.

Переход проходил в сложнейших условиях: предательское, по существу, поведение австрийских союзников, постоянно не выполнявших свои обязательства, ежедневные стычки с неприятелем, часто переходившие в сражения, сама природа, создававшая на пути русской армии неимоверные трудности, — все это преодолели суворовские солдаты. Закончился переход 8 октября 1799 года.

«Русский штык», по выражению самого Суворова, «прорвался сквозь Альпы», нанеся при этом французам потери, вчетверо превышавшие собственные.

Швейцарский поход в истории стал подвигом Александра Суворова. Самый знаменитый из противников — французский генерал Андре Массена, будущий маршал Франции, искренне признался, что отдал бы все свои походы за одну лишь швейцарскую эпопею русского полководца.

28 октября 1799 года за переход через Альпы Суворов получил звание генералиссимуса всех российских войск. В честь этого события по инициативе и на личные средства князя Сергея Голицына в Альпах высечен 12-метровый гранитный крест.

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По материалам: pnp.ru

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