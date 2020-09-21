Абрамович встречается с Юлией Пересильд?

Анастасия Иванова

20 сентября актриса Юлия Пересильд вновь спровоцировала волну слухов об отношениях с олигархом Романом Абрамовичем благодаря своему появлению на «Кинотавре». Напомним, ранее их связь уже обсуждалась, когда 3 года назад знаменитый бизнесмен расстался со своей женой Дарьей Жуковой.

На сей раз Пересильд привлекла внимание тем, что объявилась в разгар мероприятия с охраной, которая обычно везде сопровождает миллиардера. К слову, приглашенные ожидали увидеть именно Абрамовича, являющегося неформальным спонсором ивента, а не его «присланную замену». К тому же, в Сочи даже видели его яхту.

Возможно, это лишь совпадение, которое не доказывает наличия отношений, однако, после недавнего совместного появления влиятельного манимейкера и актрисы на премьере в Большом театре у публики не осталось сомнений в серьезности намерений Абрамовича.

«В общем, это же не первый раз — я в этом смысле бывалая! Опять роман…. Сама себе удивляюсь, какая я романтичная? Как все успеваю. Но я лично горжусь сама собой — кто может похвастаться такой умной и талантливой компанией! Ладно, ложусь спать довольная собой, что вообще бывает редко. Спасибо, что верите в меня, мои дорогие журналисты!»

— отшучивается пассия миллиардера, сохраняя интригу.Подпишись на нас в Яндекс Новости