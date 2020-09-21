Айзу Анохину предали лучшие друзья

Анастасия Иванова

После того, как Айза Анохина случайно опубликовала в Instagram слишком интимный снимок, все вдруг с особенным рвением заинтересовались личной жизнью девушки. Оказалось, что эта история стала для Айзы своего рода разоблачением, ведь после случившегося от нее отвернулись многие близкие друзья.

Об этом девушка рассказала в своем Instagram-посте, которым поделилась совсем недавно. По словам Айзы, 2020 год стал для нее «концом света».

«2020 год стал концом света для меня, а точнее концом добра. Будто все перестали даже притворяться миленькими»,

– написала в своем послании девушка.

По ее словам, за последнее время все с особенной силой принялись за сплетни, обсуждения и осуждения чужой жизни. Даже сама Айза, по ее собственным словам, не смогла устоять перед таким «соблазном». Но, в отличие от тех, кто «во всех своих шоу и соцсетях высмеивал» ее «ошибку» (так сама девушка называет свой поступок), она осознала свою неправоту.

«Я все меньше сижу в социальных сетях, все больше в книгах, все меньше и меньше общаюсь с тщеславными «друзьями», которые только и могут, что чесать языками, а на деле даже пост не могут выставить с помощью умирающим детям, потому что это портит их контент»,

– гордо заявила Айза.

При этом Айза с гордо поднятой головой заявила, что «до сих пор ни слова не сказала» своим обидчикам, помня «все добро и поддержку», которую они когда-то оказали ей.

«Но это 0000000,1 процент всего безумия, которое происходит сейчас»,

– продолжила блогерка.

По словам Айзы, сейчас, в XXI веке, ей очень не хватает «героев»: честных и открытых людей, настоящих и преданных друзей.

«Почему мы такие? Почему предаём значение таким низменным вещам? Почему мы смакуем чужие *****, разводы, скандалы и прочую херню?? Почему нам это интересно??? Почему вам это интересно?»

– пытается вразумить свою аудиторию Айза.Подпишись на нас в Яндекс Новости