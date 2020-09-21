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Айзу Анохину предали лучшие друзья

Айзу Анохину предали лучшие друзья

После того, как Айза Анохина случайно опубликовала в Instagram слишком интимный снимок, все вдруг с особенным рвением заинтересовались личной жизнью девушки. Оказалось, что эта история стала для Айзы своего рода разоблачением, ведь после случившегося от нее отвернулись многие близкие друзья.


Об этом девушка рассказала в своем Instagram-посте, которым поделилась совсем недавно. По словам Айзы, 2020 год стал для нее «концом света».


«2020 год стал концом света для меня, а точнее концом добра. Будто все перестали даже притворяться миленькими»,

– написала в своем послании девушка.
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Читая книги, смотря добрые и поучительные фильмы, я вновь начинаю верить в то, что все будет хорошо. Что добро победит зло, а все злые люди вновь станут добрыми. Я правда верю в это!! Я мечтаю об этом! 2020 год стал концом света для меня, а точнее концом добра. Будто все перестали даже притворяться миленькими) одни косячат другие обсуждают, уничтожают, критикуют, высмеивают... это я про себя тоже. 😹 я молча наблюдала, как мои бывшие (теперь они уже бывшие) друзья во всех своих шоу и соц.сетях высмеивали мою непростительную ошибку) я молчала) да и до сих пор слова им не сказала. Потому что я помню все добро и поддержку, которую давала каждому кто сейчас унизил меня) я остаюсь хорошим человеком в своём лице) ни смотря ни на что) и мне это важно. Но это 0000000,1 процент всего безумия, которое происходит сейчас. Если честно, мне страшно. Вот правда. Так хочется героев... как в книгах, как в истории о героях, которые защищали наш с вами мир на войнах, как же хочется музыку как раньше, чтобы на века, как же хочется настоящих открытий и настоящих сенсаций. А не вот это вот все! Почему мы такие? Почему предаём значение таким низменным вещам? Почему мы смакуем чужие письки, разводы, скандалы и прочую херню?? Почему нам это интересно??? Почему вам это интересно? Я не смотрю никакие шоу на YouTube, которые не несут интеллектуальный характер, мне не смешно от тысячи блогеров с их сартирными шутками, мне не смешно и не интересно смотреть чужие гениталии, мне не нравится слушать тупую музыку с тупыми словами, «артистов» без вокальных данных, которые зарабатывают миллионы на наших с вами детях, которые тупеют целым поколением. И пусть я сейчас тоже хейтер, но разве я не права?) я имею права голоса и я хочу видеть этот мир иным! Я все меньше сижу в социальных сетях, все больше в книгах, все меньше и меньше общаюсь с тщеславными «друзьями», которые только и могут, что чесать языками, а на деле даже пост не могут выставить с помощью умирающим детям, потому что это портит их контент) да ну нахер это все! Я выбираю быть нормальной... 💔

A post shared by A I Z A D O L M A T O V A (@aizalovesam) on

По ее словам, за последнее время все с особенной силой принялись за сплетни, обсуждения и осуждения чужой жизни. Даже сама Айза, по ее собственным словам, не смогла устоять перед таким «соблазном». Но, в отличие от тех, кто «во всех своих шоу и соцсетях высмеивал» ее «ошибку» (так сама девушка называет свой поступок), она осознала свою неправоту.

«Я все меньше сижу в социальных сетях, все больше в книгах, все меньше и меньше общаюсь с тщеславными «друзьями», которые только и могут, что чесать языками, а на деле даже пост не могут выставить с помощью умирающим детям, потому что это портит их контент»,

– гордо заявила Айза.

При этом Айза с гордо поднятой головой заявила, что «до сих пор ни слова не сказала» своим обидчикам, помня «все добро и поддержку», которую они когда-то оказали ей.

«Но это 0000000,1 процент всего безумия, которое происходит сейчас»,

– продолжила блогерка.

По словам Айзы, сейчас, в XXI веке, ей очень не хватает «героев»: честных и открытых людей, настоящих и преданных друзей.

«Почему мы такие? Почему предаём значение таким низменным вещам? Почему мы смакуем чужие *****, разводы, скандалы и прочую херню?? Почему нам это интересно??? Почему вам это интересно?»

– пытается вразумить свою аудиторию Айза. Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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