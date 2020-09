Айзу Анохину предали лучшие друзья

View this post on Instagram

Читая книги, смотря добрые и поучительные фильмы, я вновь начинаю верить в то, что все будет хорошо. Что добро победит зло, а все злые люди вновь станут добрыми. Я правда верю в это!! Я мечтаю об этом! 2020 год стал концом света для меня, а точнее концом добра. Будто все перестали даже притворяться миленькими) одни косячат другие обсуждают, уничтожают, критикуют, высмеивают... это я про себя тоже. 😹 я молча наблюдала, как мои бывшие (теперь они уже бывшие) друзья во всех своих шоу и соц.сетях высмеивали мою непростительную ошибку) я молчала) да и до сих пор слова им не сказала. Потому что я помню все добро и поддержку, которую давала каждому кто сейчас унизил меня) я остаюсь хорошим человеком в своём лице) ни смотря ни на что) и мне это важно. Но это 0000000,1 процент всего безумия, которое происходит сейчас. Если честно, мне страшно. Вот правда. Так хочется героев... как в книгах, как в истории о героях, которые защищали наш с вами мир на войнах, как же хочется музыку как раньше, чтобы на века, как же хочется настоящих открытий и настоящих сенсаций. А не вот это вот все! Почему мы такие? Почему предаём значение таким низменным вещам? Почему мы смакуем чужие письки, разводы, скандалы и прочую херню?? Почему нам это интересно??? Почему вам это интересно? Я не смотрю никакие шоу на YouTube, которые не несут интеллектуальный характер, мне не смешно от тысячи блогеров с их сартирными шутками, мне не смешно и не интересно смотреть чужие гениталии, мне не нравится слушать тупую музыку с тупыми словами, «артистов» без вокальных данных, которые зарабатывают миллионы на наших с вами детях, которые тупеют целым поколением. И пусть я сейчас тоже хейтер, но разве я не права?) я имею права голоса и я хочу видеть этот мир иным! Я все меньше сижу в социальных сетях, все больше в книгах, все меньше и меньше общаюсь с тщеславными «друзьями», которые только и могут, что чесать языками, а на деле даже пост не могут выставить с помощью умирающим детям, потому что это портит их контент) да ну нахер это все! Я выбираю быть нормальной... 💔