Алексей Навальный рассказал, как жена вернула его к жизни: "Юля, ты меня спасла!"

Вадим Карасев

44-летний Алексей Навальный, который сейчас проходит лечение и реабилитацию после отравления в клинике Берлина, посвятил новый пост в инстаграме своей жене Юлии. Политик и его супруга 26 августа должны были отмечать 20-летнюю годовщину свадьбы, однако по известным причинам отпраздновать это событие они не смогли.





Я даже рад, что пропустил и могу это написать сегодня, когда знаю о любви немного больше, чем месяц назад. Вы, конечно, сто раз видели такое в фильмах и читали в книжках: один любящий человек лежит в коме, а другой своей любовью и беспрестанной заботой возвращает его к жизни. Мы, конечно, тоже так действовали. По канонам классических фильмов о любви и коме. Я спал, и спал, и спал. Юля приходила, говорила со мной, пела мне песенки, включала музыку. Врать не буду — ничего не помню (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— рассказал Навальный.





Оппозиционер написал, что когда его вывели из комы, он никого не узнавал и не понимал, что происходит. Единственное, что Алексей делал, — это ждал, когда придет "она".

Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать,

— добавил он.





Алексей Навальный с семьей

Алексей уверен, что именно жена вернула его к жизни.

Я улавливал тембр голоса жены, мозг выделял дофамины, мне становилось легче. Каждый приход становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение. Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своем опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии,

— подытожил политик.

Напомним, что Алексей Навальный и его жена Юлия состоят в браке с 2000 года. Они воспитывают двоих детей. В 2001 году у супругов родилась дочь Дарья, а в 2008-м на свет появился их сын Захар.