Американцы инвестируют в Сербию 4 млрд долларов

Анастасия Иванова

В столицу Сербии прибудет сегодня, 21 сентября, первая группа представителей американской Международной корпорации финансового развития (DFC), сообщает газета «Информер». Визит делегации даст начало реализации соглашения, подписанного 4 сентября в Вашингтоне.

Договор предусматривает открытие в Белграде регионального офиса DFC, что, по мнению руководства Сербии, повлечет за собой значительный приток американских инвестиций в экономику страны. Делегацию DFC на переговорах в Белграде будет возглавлять ее генеральный директор Адам Болер.

Переговоры с представителями Торгово-промышленной палаты состоятся во вторник. В среду с руководством DFC встретится министр финансов Сербии Синиша Мали. Он заявил, что открытие офиса DFC в Сербии является важным событием регионального масштаба. Корпорация будет участвовать в финансировании проектов из разных областей. По мнению министра, появление в Белграде офиса американской финансовой структуры даст толчок развитию экономики не только Сербии, но и всех Балкан.

По словам Синиши Мали, DFC взяла на себя обязательства обеспечить кредиты с низкими ставками для поддержки малого и среднего бизнеса.

Гендиректор DFC Адам Болер, в свою очередь, заявил, что возглавляемая им структура будет активно поддерживать «экономическую нормализацию отношений между Сербией и Косово через Экспортно-импортный банк США (Ex-Im Bank) и корпорацию Millennium Challenge (MCC)».

Объем инвестиционного фонда DFC составляет $ 60 млрд, и часть этих денег, как утверждают сербские СМИ, будет направлена в Сербию посредством реализации проектов, предусмотренных вашингтонским соглашением. Документ предусматривает получение Сербией приблизительно $ 4 млрд инвестиций. По словам вице-премьера и министра строительства Сербии Зораны Михайлович, это повлечет за собой настоящий инвестиционным бум в регионе.

Первым проектом, который будет реализовываться при участии DFC и его партнеров, очевидно, станет строительство шоссе Ниш-Мердаре-Приштина, которое свяжет крупнейший город юга Сербии со столицей самопровозглашенного Косово. Деньги на его создание выделит и Европейский инвестиционный банк, который уже направил 100 млн евро на строительство первого участка автодороги. Ожидается получение и второго займа в размере 85 млн евро. Общая стоимость строительства дороги от Ниша до «административной границы» с Косово составит примерно 825 млн евро, согласно данным, опубликованным изданием «Информер».​​​​​​​