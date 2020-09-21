Аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Влада Некрасова

Изменения курса рубля определяются, в том числе, ситуацией на энергетическом рынке, и пока ситуация находится под контролем. Об этом RT заявил аналитик Алексей Коренев.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 0,44 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 90,07 рубля. К концу дня за один евро давали до 90,4 рубля — последний раз европейская валюта достигала таких высот в феврале 2016 года, пишет «Царьград». Доллар преодолел отметку в 76 рублей впервые с 9 сентября.

«Снижение цен на топливо влияет на бюджет и, естественно, косвенно влияет на рубль. Ситуация пока ещё не вышла из-под контроля: ЦБ и Минфин достаточно точно отслеживают и регулируют ситуацию с точки зрения резких движений», — рассказал Коренев.

Специалист также обратил внимание на то, что умеренно низкая цена на рубль может быть выгодна с точки зрения балансировки бюджета.