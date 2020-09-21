Анталья: «русский сезон» 2020 года

Алексей Вольцев

По оценкам турецких экспертов, до конца года каждый второй турист в Анталью приедет из России. Только за первую половину сентября курорт посетило более 220 тыс. наших соотечественников.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ С РОССИЙСКИХ ЧАРТЕРОВ

За первые две недели сентября Анталья приняла более 427 тыс. иностранных туристов, что на 38% превысило данные за тот же период августа 2020 года. Глава рабочей группы городского совета Антальи Реджеп Явуз представил статистику, согласно которой в сентябре курорт возьмет отметку в 1 млн. иностранных туристов.

Главным «драйвером» на пути к первому миллиону в сезоне-2020 является российский рынок. Так, с 1 по 15 сентября в Анталью приехало 220 413 россиян. Таким образом, каждый второй интурист в Анталье в сентябре - это наш соотечественник.

В сравнении с первой половиной августа (чартеры из трех городов РФ полетели с 10 августа) количество российских прибытий в аэропорт Антальи выросло на 108%. Напомним, в сентябре количество российских городов вылета, из которых разрешены рейсы в Турцию, удвоилось до шести. Сегодня в этом списке Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград и Новосибирск.

По оценкам Явуза, возвращение немецкого рынка (ограничения на полеты в Турцию сняты с 4 августа) вышло более скромным, чем ожидалось. Средняя заполняемость рейсов из Германии составляет около 60%. Как отмечает эксперт, по существу туристический сезон в Анталье начался 10 августа этого года, когда полетели чартеры из России.

РОССИЯ СОХРАНИТ ЛИДЕРСТВО ДО КОНЦА ГОДА

Всего Анталья принимает туристов из 30 стран. В ТОП-5 въездных рынков входят также Украина, Германия, Великобритания и Польша. По количеству туристов Россия в 3 раза опережает идущую второй Украину (72 тыс.), в 5 раз – Германию (40 тыс.) и Великобританию (40 тыс.) и в 18 раз замыкающую ТОП-5 Польшу (12 тыс.туристов).

По мнению турецких наблюдателей, до конца года российский рынок удержит свое лидерство на въездном рынке Антальи с показателем около 50%. Таким образом, доля РФ в сравнении с прошлым годом в общей структуре въезда в сравнении с прошлым годом вырастет на 15%.

По прогнозам Реджепа Явуза, в этом году иностранный турпоток в Анталью составит 2 млн туристов, и около миллиона человек прибудет из России.

Напомним, в 2019 году Анталью посетило 15,2 млн зарубежных гостей, в том числе 5,6 млн. российских туристов.