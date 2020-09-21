АРМИ в шоке! Чонгук гуглил вокальные упражнения Арианы Гранде

Лидия Мартынова

Помнишь, в начале мая, поклонники к-поп группы BTS были невероятно счастливы за Чонгука (Jungkook), который наконец встретился с Арианой Гранде (Ariana Grande)? Давай вместе вспомним эту историю. Тогда у айдолов был тур Speak Yourself. Во время него Чонгук решил зайти на шоу Ари Sweetener в Staples Center в Лос-Анджелесе. После концерта JK написал в Twitter благодарственный пост, сказав, что ее живое выступления вдохновило его «работать усерднее».

В недавнем интервью японскому журналу Anan, Чонгук еще раз повторил, что концерт Гранде усилил его страсть к выступлениям и вдохновил на дальнейшее обучение.

«Чем больше я смотрю выступления других артистов, тем больше мне хочется делать на сцене. Перед концертом я сказал Ариане: «Я хочу многому научиться, глядя на твой концерт». Обычно перед концертом мы все беремся за руки и она делала также. Она позвала меня и сказала: «Давай сделаем это вместе». Ариана впустила меня в свой круг»,

— вспоминает Чонгук.

Айдол также признался, что гуглил вокальные упражнения Арианы, а затем практиковал их в своем гостиничном номере, пока не заболело горло. Чонгук также отметил, что теперь он изучает английский язык.

«На заграничных концертах фанаты подпевают нашим песням на корейском языке. Я искренне благодарен за это. Это заставило меня продолжить изучение языков, не сдаваясь, чтобы иметь возможность выражать свои мысли другими словами»,

— рассказал Чонугк.

Не волнуйся, Чонгук! Тови усилия будут замечены и оценены.

Подпишись на нас в Яндекс Новости