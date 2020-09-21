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Британия проводит беспрецедентную операцию у границ РФ, пытаясь "прощупать" российскую оборону

Британия проводит беспрецедентную операцию у границ РФ, пытаясь "прощупать" российскую оборону

Британская армия беспрецедентно усилила интенсивность патрулирования у границ России, чтобы "прощупать" оборону и выявить слабые места для дальнейшего использования, пишет The Sunday Times.

Журналисты провели подсчеты и выяснили, что в течение месяца самолеты Королевских ВВС регулярно патрулируют границы России у Черного моря, а их численность за один вылет достигала 5 единиц. Речь идет об истребителях Typhoon, заправщиках Voyager, самолетах-РЛС Sentinel и E-3 Sentry, разведчиках RC-135.

По данным издания, основная цель полетов – сбор информации о слабых сторонах потенциального противника. Параллельно с вылетами авиации, применяются фрегат 23 Sutherland, танкер "Тайдспринг", миноносец Arleigh Burke. Военные координируют свои действия с датчанами.

Как сообщал Ruposters, ранее Россия в кратчайшие сроки укрепила свои позиции в Сирии в ответ на переброску техники США.

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По материалам: uposters.ru

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